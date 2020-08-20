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    Лопетеги: В финале Лиги Европы важна каждая деталь

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    Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги рассказал, за счет чего его команда сможет обыграть «Интер» в финале Лиги Европы.

    Хулен Лопетеги
    Хулен Лопетеги

    «Миланский "Интер" — очень сбалансированная команда, как и все команды Антонио Конте.

    У них много возможностей в атаке, и они могут надежно играть в обороне, допуская мало шансов.

    Мы выйдем на этот матч с уважением к сопернику. Мы понимаем, что в таких играх важна каждая деталь.

    Мы должны быть сосредоточены, уметь понимать игру. Мы уверены в себе и сосредоточены на том, что нам нужно сделать», — сказал Лопетеги Football Italia.

    Напомним, финал Лиги Европы с участием «Интера» и «Севильи» пройдет 21 августа в Кельне. 0

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