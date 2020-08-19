Тренер «Химок»: Разочарованы стартом в РПЛ, но не опустим руки

«Химки» в трех турах РПЛ набрали одно очко и занимают последнее место в таблице.
«Безусловно, с точки зрения результата и положения в турнирной таблице мы все разочарованы.
Однако никто не собирается опускать руки, мы продолжаем работать и делать все, чтобы ситуацию исправить.
У нас подобралась хорошая команда, которая способна решать поставленные перед ней задачи. Ребята показали, что могут уверенно смотреться в элите российского футбола.
Верю в каждого из своих футболистов, верю в то, что они способны прогрессировать и добиваться результата на уровне РПЛ.
Мне постоянно задают вопрос: когда и кто из футболистов усилит "Химки"?
Да, мы ведем работу в селекционном направлении — ни один тренер никогда и ни при каких обстоятельствах не откажется от качественного усиления состава.
Однако я также уверен, что нынешний состав "Химок" способен на многое», — цитирует Гунько сайт «Химок». 0