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    Тренер «Химок»: Разочарованы стартом в РПЛ, но не опустим руки

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    Главный тренер «Химок» Дмитрий Гунько заявил, что разочарован стартом команды в сезоне Российской премьер-лиги, но не собирается опускать руки.

    Дмитрий Гунько
    Дмитрий Гунько

    «Химки» в трех турах РПЛ набрали одно очко и занимают последнее место в таблице.

    «Безусловно, с точки зрения результата и положения в турнирной таблице мы все разочарованы.

    Однако никто не собирается опускать руки, мы продолжаем работать и делать все, чтобы ситуацию исправить.

    У нас подобралась хорошая команда, которая способна решать поставленные перед ней задачи. Ребята показали, что могут уверенно смотреться в элите российского футбола.

    Верю в каждого из своих футболистов, верю в то, что они способны прогрессировать и добиваться результата на уровне РПЛ.

    Мне постоянно задают вопрос: когда и кто из футболистов усилит "Химки"?

    Да, мы ведем работу в селекционном направлении — ни один тренер никогда и ни при каких обстоятельствах не откажется от качественного усиления состава.

    Однако я также уверен, что нынешний состав "Химок" способен на многое», — цитирует Гунько сайт «Химок». 0

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