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    Жоаозиньо с первых минут сыграет против «Рубина»

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    Стали известны составы «Сочи» и «Рубина» на матч третьего тура российской Премьер-лиги.

    Жоаозиньо
    Жоаозиньо

    Встреча пройдет на стадионе «Фишт» и начнется в 18:00 по московскому времени.

    «Сочи»: Джанаев, Терехов, Маргасов, Новосельцев, Мевля, Бурмистров, Полоз, Цаллагов, Набиуллин, Нобоа, Жоаозиньо.

    Запасные: Заболотный, Калугин, Маммана, Миладинович, Колдунов, Бахтияров, Боковой, Заболотный, Руденко.

    «Рубин»: Дюпин, Бегич, Уремович, Старфельт, Бакаев, Самошников, Кварацхелия, Давиташвили, Йевтич, Абильдгор, Игнатьев.

    Запасные: Иван Коновалов, Медведев, Зотов, Тарасов, Могилевец, Игорь Коновалов, Закиров, Макаров, Деспотович, Косарев.

    С прогнозом на этот матч можно ознакомиться здесь. 0

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