Жоаозиньо с первых минут сыграет против «Рубина»

Встреча пройдет на стадионе «Фишт» и начнется в 18:00 по московскому времени.
«Сочи»: Джанаев, Терехов, Маргасов, Новосельцев, Мевля, Бурмистров, Полоз, Цаллагов, Набиуллин, Нобоа, Жоаозиньо.
Запасные: Заболотный, Калугин, Маммана, Миладинович, Колдунов, Бахтияров, Боковой, Заболотный, Руденко.
«Рубин»: Дюпин, Бегич, Уремович, Старфельт, Бакаев, Самошников, Кварацхелия, Давиташвили, Йевтич, Абильдгор, Игнатьев.
Запасные: Иван Коновалов, Медведев, Зотов, Тарасов, Могилевец, Игорь Коновалов, Закиров, Макаров, Деспотович, Косарев.