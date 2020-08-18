Жоаозиньо с первых минут сыграет против «Рубина»

Стали известны составы «Сочи» и «Рубина» на матч третьего тура российской Премьер-лиги.

Встреча пройдет на стадионе «Фишт» и начнется в 18:00 по московскому времени.

«Сочи»: Джанаев, Терехов, Маргасов, Новосельцев, Мевля, Бурмистров, Полоз, Цаллагов, Набиуллин, Нобоа, Жоаозиньо.

Запасные: Заболотный, Калугин, Маммана, Миладинович, Колдунов, Бахтияров, Боковой, Заболотный, Руденко.

«Рубин»: Дюпин, Бегич, Уремович, Старфельт, Бакаев, Самошников, Кварацхелия, Давиташвили, Йевтич, Абильдгор, Игнатьев.

Запасные: Иван Коновалов, Медведев, Зотов, Тарасов, Могилевец, Игорь Коновалов, Закиров, Макаров, Деспотович, Косарев.

С прогнозом на этот матч можно ознакомиться здесь. 0