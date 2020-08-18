«Сочи» — «Рубин». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч РПЛ 18 августа 2020 года

В 3-м туре РПЛ «Сочи» будет принимать «Рубин». Матч пройдет 18 августа на арене «Фишт» в Сочи. Начало — в 18:00 мск. Прогноз на «Сочи» — «Рубин».

«Сочи»

По итогам прошлого сезона сочинцы заняли итоговое двенадцатое место с 33 очками и разницей мячей 40-39, опередив трех ближайших преследователей на 2 очка.

В двух последних турах «Сочи», из-за вспышки коронавируса в команде, получил два технических поражения — 0:3 от «Тамбова» и 0:3 от «Крыльев Советов».

Перед стартом нового сезона усилился двумя арендованными игроками: полузащитником Александром Руденко и защитником Сергеем Тереховым.

Из «Зенита» был арендован Маммана, также был подписан экс-игрок московского «Динамо» Жоаозиньо. Покинули команду Александр Карапетян, Андрей Мостовой и Александр Кокорин.

В первом туре нового сезона «южане» смогли добыть очки в Москве, вырвав ничью благодаря скандальному пенальти у «Спартака» — 2:2.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

Во втором туре «Сочи» дома сыграл вничью с «Химками» (1:1) и с 2 очками идет на 9-м месте в таблице РПЛ.

«Рубин»

Казанский клуб закончил прошлый сезон с 35 очками на 10-м месте, гарантировав себе пребывание в РПЛ. Разница мячей 18-28, лучший бомбардир Евгений Марков с 5 голами.

В последних матчах сезона 19/20 «Рубин» ушел от выездного поражения в матче с ЦСКА (1:1), на своем поле разошелся миром с «Ростовом» (0:0) и уступил «Спартаку» (1:2) на выезде.

Во время краткого межсезонья подопечные Леонида Слуцкого провели товарищеский матч с КАМАЗом , сыграв вничью 1:1.

Состав команды также поменялся — свободными агентами пришли в «Рубин» полузащитник Олег Шатов («Зенит») , защитник Михаил Меркулов «(Урал») и нападающий Кирилл Косарев («Муром»).

Ушли защитники Николай Поярков, Константин Плиев, хавбек Александр Зуев и нападающий Евгений Марков, в аренду отправились Артур Сагитов, Данил Степанов и Илья Агапов.

В стартовом матче сезона «Рубин» на своем поле проиграл «Локомотиву» (0:2) а наставник казанцев Леонид Слуцкий был на два матча дисквалифицирован за ругань с арбитрами.

Календарь и таблица РПЛ

Во втором туре «Рубин» дома сыграл вничью с «Уралом» (1:1), обменявшись голами с пенальти, и с 1 очком идет на 11-м месте в таблице РПЛ.

Прогноз и ставки

На победу «Сочи» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.50, на ничью — 3.15, а на победу «Рубина» — 3.10.

В прошлом сезоне «Рубин» дома проиграл «Сочи» 0:3, а на выезде сыграл 1:1. Прогнозируем, что казанцы не проиграют предстоящий матч.

Прогнозируем, что матч вряд ли будет результативным. Интересны варианты для ставок: ТМ 2,5 за 1, 60 и «обе забьют — нет» за 1,75. 0