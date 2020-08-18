Тренер «Шахтера» взял на себя вину за поражение от «Интера» в ЛЕ

Главный тренер донецкогопосле поражения от миланского(0:5) в полуфинале Лиги Европы взял на себя вину за результат.

«Я недоволен сегодняшней игрой. Мы совершили огромное количество ошибок в матче с очень сильной командой. Мы знали, что прессинг "Интера" создаст нам определенный дискомфорт. И этот дискомфорт был — они не позволяли нам разыгрывать мяч так, как мы этого хотели.

После второго пропущенного гола мы не были похожи сами на себя. Поздравляю "Интер" и беру ответственность за результат на себя», — цитирует Каштру официальный сайт УЕФА.

«Интеру» в финальном матче предстоит сыграть с «Севильей». Матч состоится 21 августа в Кельне. 0