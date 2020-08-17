Мартинес и Лукаку сыграют в атаке «Интера» в матче с «Шахтером»

Стали известны составы «Интера» и «Шахтера» на матч 1/2 финала Лиги Европы.

Встреча пройдет в Дюссельдорфе и начнется в 22:00 по московскому времени.

«Интер»: Ханданович, Годин, де Врей, Бастони, Янг, Брозович, Барелла, Гальярдини, Д'Амброзио, Мартинес, Лукаку.

Запасные: Паделли, Бираги, Шкриньяр, Пирола, Раноккия, Кандрева, Эриксен, Мозес, Сенси, Валеро, Эспозито, Санчес.

«Шахтер»: Пятов, Матвиенко, Кривцов, Хочолава, Додо, Степаненко, Маркос Антониу, Патрик, Тайсон, Марлос, Мораес

Запасные: Трубин, Бондарь, Болбат, Сиприано, Фернандо, Дентиньо, Коноплянка, Коваленко, Тете, Пихаленок, Соломон, Майкон.

С прогнозом на этот матч можно ознакомиться здесь. 0