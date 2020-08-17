«Интер» — «Шахтер». Прогноз (к. 1.73) и ставки на полуфинал футбольной Лиги Европы 17 августа 2020 года

В понедельник, 17 августа, миланский «Интер» сыграет с донецким «Шахтером» в полуфинальном матче Лиги Европы. Встреча, которая пройдет в Дюссельдорфе на «Меркур Шпиль-Арене», начнется в 22:00 по московскому времени. Прогноз на «Интер» — «Шахтер».

«Интер»

Миланский «Интер» попал в Лигу Европы из Лиги чемпионов, где в группе F он стал третьим, пропустив вперед «Барселону» и дортмундскую «Боруссию».

В 1/16 финала второго по значимости клубного турнира Европы «нерадзурри» прошли болгарский «Лудогорец» (2:0 и 2:1).

Отбыв несколько месяцев на карантине, подопечные Антонио Конте уже в Германии победили «Хетафе» (2:0) в рамках 1/8 финала. В четвертьфинале они разобрались с «Байером» (2:1).

В итальянской Серии А «Интер» финишировал вторым, отстав от «Ювентуса» всего на один балл. При этом стоит заметить, что последние несколько матчей «старая синьора» провела расслаблено, понимая, что не потеряет титул.

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После травм у миланцев восстанавливаются Матиас Весино и Алексис Санчес.

«Шахтер»

Донецкий «Шахтер» тоже выступал в Лиге чемпионов, где в группе C расположился на третьей строчке после «Манчестер Сити» и «Аталанты».

В 1/16 финала Лиги Европы «горняки» по сумме двух встреч одолели «Бенфику» (2:1 и 3:3), после чего расправились с «Вольфсбургом» (2:1 и 3:0).

В четвертьфинальном поединке команда Луиша Каштру разгромила «Базель» (4:1), пропустив единственный гол незадолго до финального свистка.

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В чемпионате Украины «Шахтер» вновь стал лучшим, его преимущество над киевским «Динамо» составило 23 очка.

У «горняков» в Дюссельдорфе не сыграют травмированные Исмаили и Максим Малышев.

Прогноз и ставка на «Интер» — «Шахтер»

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество миланцам: победа «Интера» — 1.73, победа «Шахтера» — 4.90, ничья — 4.00.

Нужно отдать должное «горнякам», которые, вынужденно покинув родную землю несколько лет назад, не просто остаются на плаву, но и участвуют в решающих еврокубковых встречах.

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Луишу Каштру, сменившему Паулу Фонсеку, удалось быстро наладить контакт со своими подопечными и заставить их блестяще взаимодействовать на поле. Особенно радует атака донецкой команды, которая только за последнее время обрушила всю свою мощь на «Вольфсбург» и «Базель».

Так есть ли шансы на финал? Безусловно, но все должно сложиться просто идеально. «Интер» не только сильнее вышеназванных команд в обороне, но и гораздо опаснее на острие. Тот же Ромелу Лукаку, как нам кажется, доставит немало хлопот центральным защитникам «Шахтера», которые, при всем уважении, все же являются слабым звеном.

Что-то нам подсказывает, что именно из-за защитников «Шахтер» не сыграет в решающем матче Лиги Европы. Наш прогноз — «победа миланцев».

Для фанатов «Шахтера» у нас есть отдельный вариант. В первом тайме, когда энергии должно хватать, «горнякам» вполне по силам сыграть как минимум вничью, не так ли? А при благоприятных условиях и грамотной реализации моментов они могут даже уйти на перерыв в лидерах.

Исходя из этого, заманчиво выглядит ставка «победа "Шахтера" в первом тайме с форой 0» за 2.80. 0