«Интер» — «Шахтер». Прогноз (к. 1.73) и ставки на полуфинал футбольной Лиги Европы 17 августа 2020 года

«Интер»
Миланский «Интер» попал в Лигу Европы из Лиги чемпионов, где в группе F он стал третьим, пропустив вперед «Барселону» и дортмундскую «Боруссию».
В 1/16 финала второго по значимости клубного турнира Европы «нерадзурри» прошли болгарский «Лудогорец» (2:0 и 2:1).
Отбыв несколько месяцев на карантине, подопечные Антонио Конте уже в Германии победили «Хетафе» (2:0) в рамках 1/8 финала. В четвертьфинале они разобрались с «Байером» (2:1).
В итальянской Серии А «Интер» финишировал вторым, отстав от «Ювентуса» всего на один балл. При этом стоит заметить, что последние несколько матчей «старая синьора» провела расслаблено, понимая, что не потеряет титул.
После травм у миланцев восстанавливаются Матиас Весино и Алексис Санчес.
«Шахтер»
Донецкий «Шахтер» тоже выступал в Лиге чемпионов, где в группе C расположился на третьей строчке после «Манчестер Сити» и «Аталанты».
В 1/16 финала Лиги Европы «горняки» по сумме двух встреч одолели «Бенфику» (2:1 и 3:3), после чего расправились с «Вольфсбургом» (2:1 и 3:0).
В четвертьфинальном поединке команда Луиша Каштру разгромила «Базель» (4:1), пропустив единственный гол незадолго до финального свистка.
Календарь и таблица Лиги Европы
В чемпионате Украины «Шахтер» вновь стал лучшим, его преимущество над киевским «Динамо» составило 23 очка.
У «горняков» в Дюссельдорфе не сыграют травмированные Исмаили и Максим Малышев.
Прогноз и ставка на «Интер» — «Шахтер»
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество миланцам: победа «Интера» — 1.73, победа «Шахтера» — 4.90, ничья — 4.00.
Нужно отдать должное «горнякам», которые, вынужденно покинув родную землю несколько лет назад, не просто остаются на плаву, но и участвуют в решающих еврокубковых встречах.
Луишу Каштру, сменившему Паулу Фонсеку, удалось быстро наладить контакт со своими подопечными и заставить их блестяще взаимодействовать на поле. Особенно радует атака донецкой команды, которая только за последнее время обрушила всю свою мощь на «Вольфсбург» и «Базель».
Так есть ли шансы на финал? Безусловно, но все должно сложиться просто идеально. «Интер» не только сильнее вышеназванных команд в обороне, но и гораздо опаснее на острие. Тот же Ромелу Лукаку, как нам кажется, доставит немало хлопот центральным защитникам «Шахтера», которые, при всем уважении, все же являются слабым звеном.
Что-то нам подсказывает, что именно из-за защитников «Шахтер» не сыграет в решающем матче Лиги Европы. Наш прогноз — «победа миланцев».
Для фанатов «Шахтера» у нас есть отдельный вариант. В первом тайме, когда энергии должно хватать, «горнякам» вполне по силам сыграть как минимум вничью, не так ли? А при благоприятных условиях и грамотной реализации моментов они могут даже уйти на перерыв в лидерах.
Исходя из этого, заманчиво выглядит ставка «победа "Шахтера" в первом тайме с форой 0» за 2.80. 0