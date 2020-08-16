ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Рахим СтерлингТактическая победа. Гарсия перехитрил Гвардиолу
  • 20:57
    • Погба и Рэшфорд выйдут в стартовом составе «МЮ» против «Севильи»
  • 19:44
    • СМИ: Игроки «Барсы» хотят назначения Хави главным тренером и досрочных выборов президента
  • 20:51
    • «Крылья Советов» крупно обыграли «Чайку»
  • 18:06
    • Хэмилтон выиграл Гран-при Испании, Квят — 12-й
  • 12:22
    • Полузащитник «Манчестер Сити» признан лучшим игроком сезона в АПЛ
    Все новости спорта

    Тренер «Шахтера»: Никто не может ожидать от такого матча легкости

    Футбол Шахтер Донецк Футбол Украины Лига Европы Интер Футбол Италии Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру поделился ожиданиями от полуфинала Лиги Европы против «Интера».

    Луиш Каштру
    Луиш Каштру

    Встреча пройдет 17 августа и начнется в 22:00 мск.

    «Команды, которые встречаются в полуфинале такого турнира, как Лига Европы или Лига чемпионов, очень компетентны в любых аспектах игры.

    Оба клуба будут стараться победить. Думаю, что у обоих есть явные возможности пройти в финал, и на поле они постараются показать все свои качества.

    Игра будет очень тяжелой, повторюсь, но никто не может ожидать от такого матча легкости.

    Нам предстоит сложный полуфинал. Думаю, как "Севилья" с "Манчестер Юнайтед", так и "Шахтер" с "Интером" — это те матчи, где никто не знает до самого конца, как они разрешатся.

    Сейчас нужно играть с полной концентрацией и отдачей. Мы говорим это с самого начала сезона. Мы готовы играть на любом стадионе мира против любой команды.

    Если трудиться так, как мои игроки, если есть такой характер, как у моих ребят, когда они не боятся любого матча на любом стадионе, можно чувствовать себя только уверенно», — приводит слова Каштру официальный сайт УЕФА. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Севилья» выбить «МЮ»?
  • «Севилья» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
  • Способен ли «Шахтер» остановить «Интер»?
  • «Интер» — «Шахтер». Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
  • Команды пробьют отметку «низовых» игр?
  • «Балтика» — «Шинник». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 22 000 рублей на первый депозит ИгратьФрибет 500 рублей за регистрацию ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей ИгратьБонус новым клиентам до 15 000 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.84
  • Экспресс дня 16 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Севилья — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Интер — Шахтер
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Калгари — Даллас
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Аризона — Колорадо
  • Хоккей
  • Послезавтра в 00:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Коламбус — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Завтра в 22:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Интер — Шахтер Д
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  4.42
  • Экспресс дня 17 августа
  • Завтра в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Хэбей Чайна Форчун — Тяньцзинь Тэда
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры