Тренер «Шахтера»: Никто не может ожидать от такого матча легкости

Главный тренер «Шахтера»поделился ожиданиями от полуфинала Лиги Европы против

Встреча пройдет 17 августа и начнется в 22:00 мск.

«Команды, которые встречаются в полуфинале такого турнира, как Лига Европы или Лига чемпионов, очень компетентны в любых аспектах игры.

Оба клуба будут стараться победить. Думаю, что у обоих есть явные возможности пройти в финал, и на поле они постараются показать все свои качества.

Игра будет очень тяжелой, повторюсь, но никто не может ожидать от такого матча легкости.

Нам предстоит сложный полуфинал. Думаю, как "Севилья" с "Манчестер Юнайтед", так и "Шахтер" с "Интером" — это те матчи, где никто не знает до самого конца, как они разрешатся.

Сейчас нужно играть с полной концентрацией и отдачей. Мы говорим это с самого начала сезона. Мы готовы играть на любом стадионе мира против любой команды.

Если трудиться так, как мои игроки, если есть такой характер, как у моих ребят, когда они не боятся любого матча на любом стадионе, можно чувствовать себя только уверенно», — приводит слова Каштру официальный сайт УЕФА. 0