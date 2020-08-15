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    «Рубин» и «Урал» обменялись голами с пенальти

    «Рубин» — «Урал»: счет матча 1:1, обзор голов

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    Казанский «Рубин» в домашнем матче второго тура российской Премьер-лиги сыграл вничью с «Уралом» — 1:1.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Гости открыли счет на 12-й минуте, когда Эрик Бикфалви реализовал пенальти, назначенный за игру рукой со стороны Карла Старфельта.

    На 31-й минуте «Рубин» остался в меньшинстве из-за того, что Михаил Меркулов получил вторую желтую карточку.

    Еще через четыре минуты казанцы отыгрались благодаря пенальти — отличился Иван Игнатьев.

    Составы стали равными на 63-й минуте. Роман Емельянов получил второй «горчичник» за грубый фол против Ивана Игнатьева.

    РПЛ. 2-й тур
    «Рубин» (Казань) — «Урал» (Екатеринбург) — 1:1 (1:1)
    Голы: Бикфалви, 12 — с пенальти (0:1). Игнатьев, 35 — с пенальти (1:1)«Рубин» (Казань): Дюпин, Меркулов, Уремович, Старфельт, Иг.Коновалов (Могилевец, 82), Йевтич (Тарасов, 64), Бакаев (Макаров, 64), Самошников, Кварацхелия, Абильдгор, Игнатьев (Деспотович, 64)«Урал» (Екатеринбург): Годзюр, Рыков, Герасимов, Кулаков, Емельянов, Араторе (Эль-Кабир, 57), Егорычев (Ефремов, 71), Калинин, Аугустыняк, Бикфалви, Панюков (Мишкич, 71)Предупреждения: Меркулов, 21. Емельянов, 33. Араторе, 45. Кулаков, 48. Рыков, 51. Годзюр, 88. Мишкич, 90Удаления: Меркулов, 31. Емельянов, 63

    После двух туров обе команды набрали по одному баллу. В следующем туре «Рубин» сыграет с «Сочи», а «Урал» — с «Локомотивом». 0

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