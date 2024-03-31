В рамках 22-го тура российской Премьер-лиги 31 марта пройдет игра «Факел» — «Оренбург». Начало — 14:00 (мск). «Факел» — «Оренбург»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Факел»

Турнирное положение: После 20-и туров «Факел» занимает 11-е место в таблице РПЛ с 25-ю очками в активе. Команда все еще не может чувствовать себя комфортно, опережая зоны стыков на 6 баллов.

Стоит отметить, что «Факел» — один из худших в РПЛ по результативности, забив за 20 встреч лишь 18 голов при 20-и пропущенных. К слову, по надежности в обороне комадна занимает 4-е место в лиге.

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Последние матчи: После зимней паузы «Факел» отлично стартовал. Сначала команда сыграла вничью с «Пари НН» (1:1), упустив минимальное преимущество на 64-й минуте.

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Затем «Факел» неожиданно обыграл «Спартак» в Москве (2:0), забив по голу в каждом тайме. Первый мяч воронежцы забили с пенальти, а 2-й — в результате автогола.

Состояние команды: До зимней паузы «Факел» не так часто побеждал, в основном заканчивая матчи ничейным результатом, но после перерыва на данный момент команда выглядит очень бодро.

К тому же, «Факел» уже обыгрывал «Оренбург» в нынешнем сезоне. В рамках 12-го тура РПЛ воронежцы одолели своего соперника со счетом 2:1, забив победный гол на 90+2-й минуте.

«Оренбург»

Турнирное положение: Команда занимает 14-е место в таблице РПЛ с 19-ю очками в активе. «Оренбург» находится в зоне стыков за сохранение прописки в лиге.

Команда отстает от спасительной 12-й позиции на 1 балл, а от зоны вылета (15-е место) на 5 очков. Вся борьба за выживание у «Оренбурга» еще впереди.

Последние матчи: Команда после зимней паузы показывает неплохой уровень, набирая очки в РПЛ. За 2 матча после перерыва «Оренбург» сыграл вничью с ЦСКА (1:1) и обыграл «Балтику» (1:0), забив единственный гол на 80-й минуте.

К тому же, 14-го марта «Оренбург» уступил «Спартаку» (1:3) и вылетел на стадии 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ.

Не сыграет: Томас Муро (травма колена).

Состояние команды: «Оренбург» до перерыва более менее стабильно набирал очки и после зимней паузы продолжил это делать. У команды есть все для того, чтобы сохранить прописку в РПЛ.

«Оренбург» занимает 12-е место в лиге по результатам гостевых встреч, набрав 7 очков из 30-и возможных на чужом поле. Последний раз команда Давида Деограсии обыгрывала «Факел» на чужом поле в августе 2023-го года (1:0), вырвав победу на 90+1-й минуте.

Статистика для ставок

«Факел» не проигрывает на протяжении 4-х последних матчей в РПЛ

В 3-х из 5-и последних очных встреч команды пробивали тотал 2.5 больше

В последних 3-х матчах в РПЛ «Оренбург» не проиграл ни одного матча

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров:«Факел» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.40, а победа «Оренбурга» — в 3.30.

ТБ 2,5 оценивается в 2.18, а на ТМ 2,5 можно поставить также за 1.68.

Прогноз: Можно предположить, что «Факел» способен одержать победу.

Ставка: Победа «Факела» за 2.20.

Прогноз: Обе команды не слишком результативны в последнее время.

Ставка: Обе забьют — нет за 1.85.