Хацкевич: Главное, что «Ротор» уезжает из Москвы не с нулем очков

Главный тренер «Ротора»поделился эмоциями после ничьей с(0:0) в матче 2-го тура чемпионата России.

«Тяжелая игра для "Ротора". Для нас это хороший опыт. "Динамо" позволяло нам выходить из обороны, но не хватало агрессии впереди.

Начало второго тайма было за москвичами, но мы выдержали их натиск. У нашей команды было мало продвижения вперед, с этим есть определенные проблемы.

Главное, что уезжаем из Москвы не с нулем очков в турнирной таблице», — цитирует Хацкевича Sport24.ru.

У динамовцев после двух игр стало четыре очка, они догнали «Спартак» во главе турнирной таблицы. «Ротор» — 15-й (одно очко).

В следующем туре «Динамо» на своем поле примет «Ростов», а волгоградцы сыграют в гостях против «Ахмата». Обе встречи состоятся 19 августа. 0