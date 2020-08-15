ЦСКА — Тамбов (15.08.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 18:00 в российской футбольной Премьер-лиге начнётся матч

Последний матч между собой: «ЦСКА» — «Тамбов» 2:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

Календарь и таблица РПЛ

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «ЦСКА»).

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