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    «Спартак» в большинстве обыграл «Ахмат»

    «Ахмат» — «Спартак»: счет матча 2:0, обзор голов

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    Московский «Спартак» одержал домашнюю победу над грозненским «Ахматом» (2:0) в матче 2-го труа чемпионата России.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    «Ахмат» активно начал встречу, но затем инициатива полностью перешла к красно-белым. В первом тайме москвичи забили два гола, но их отменили из-за нарушений — Ларссон подыграл рукой, а Джикия забрался в офсайд.

    На 51-й минуте был назначен пенальти в ворота «Ахмата». Зобнин навесил в штрафную, а Швец в верховой борьбе за мяч прихватил руками Жиго.

    Ларссон уверенно реализовал пенальти, пробив в верхний угол ворот — Шелия завалился в противоположную сторону.

    А на 69-й минуте Зобнин навесил со штрафного, Соболев высоко выпрыгнул и сделал скидку во вратарскую, а Понсе аккуратно переправил мяч мимо Шелии.

    На 77-й минуте «Ахмат» остался в меньшинстве. Ненахов проиграл позицию и отмахнулся от Джикии — это была вторая жёлтая карточка для Максима.

    «Спартак» набрал четыре очка и вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ, «Ахмат» с одним очком занимает 11-е место.

    В следующем туре «Спартак» в гостях сыграет против «Уфы», а «Ахмат» на своем поле встретится с «Ротором».

    РПЛ. 2-й тур
    «Спартак» — «Ахмат» — 2:0 (0:0)
    Голы: 1:0 — Ларссон (52, пен.), 2:0 — Понсе (69)«Спартак»: Максименко, Жиго, Джикия, Маслов, Айртон, Крал, Зобнин, Умяров (Ещенко, 75), Соболев, Ларссон (Бакаев, 83), Понсе (Глушенков, 88) «Ахмат»: Шелия, Ненахов, Семенов, Нижич (Пуцко, 63), Богосовац, Исмаэл (Понсе, 41), Иванов, Бериша (Адамов, 82), Харин (Роши, 63), Швец, Ильин (Садулаев, 64)Предупреждения: Бериша (2), Швец (26), Харин (38), Крал (40), Исмаэл (40), Семенов (50), Ненахов (68), Богосовац (72), Зобнин (86), Роши (90)Удаление: Ненахов (77)
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