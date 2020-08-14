«Ахмат» — «Спартак»: счет матча 2:0, обзор голов

«Ахмат» активно начал встречу, но затем инициатива полностью перешла к красно-белым. В первом тайме москвичи забили два гола, но их отменили из-за нарушений — Ларссон подыграл рукой, а Джикия забрался в офсайд.
На 51-й минуте был назначен пенальти в ворота «Ахмата». Зобнин навесил в штрафную, а Швец в верховой борьбе за мяч прихватил руками Жиго.
Ларссон уверенно реализовал пенальти, пробив в верхний угол ворот — Шелия завалился в противоположную сторону.
А на 69-й минуте Зобнин навесил со штрафного, Соболев высоко выпрыгнул и сделал скидку во вратарскую, а Понсе аккуратно переправил мяч мимо Шелии.
На 77-й минуте «Ахмат» остался в меньшинстве. Ненахов проиграл позицию и отмахнулся от Джикии — это была вторая жёлтая карточка для Максима.
«Спартак» набрал четыре очка и вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ, «Ахмат» с одним очком занимает 11-е место.
В следующем туре «Спартак» в гостях сыграет против «Уфы», а «Ахмат» на своем поле встретится с «Ротором».