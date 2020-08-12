Лихтштайнер завершил карьеру

Бывший защитникобъявил о завершении игровой карьеры.

36-летний футболист объявил о своем решении в видео, которое опубликовал официальный Twitter-аккаунт сборной Швейцарии.

Последним клубом Лихтштайнера стал немецкий «Аугсбург», в котором он играл в сезоне 2019-2020.

В составе «Ювентуса» Лихштайнер 7 раз становился чемпионом Италии, 4 раза выигрывал Кубок Италии и 3 раза — Суперкубок страны. Вместе с «Лацио» он выигрывал Кубок и Суперкубок Италии.

В составе сборной Швейцарии защитник провел 108 матчей.

Stephan Lichtsteiner lascia il calcio giocato

Stephan Lichtsteiner retires from active play

📰 👉 https://t.co/AeHvUVv9wn pic.twitter.com/5CHNPk9tol — nationalteams_SFVASF (@SFV_ASF) August 12, 2020

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