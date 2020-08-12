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    Лихтштайнер завершил карьеру

    Футбол Ювентус Футбол Италии Сборная Швейцарии
    Бывший защитник «Ювентуса», «Арсенала» и сборной Швейцарии Штефан Лихтштайнер объявил о завершении игровой карьеры.

    Штефан Лихтштайнер
    Штефан Лихтштайнер

    36-летний футболист объявил о своем решении в видео, которое опубликовал официальный Twitter-аккаунт сборной Швейцарии.

    Последним клубом Лихтштайнера стал немецкий «Аугсбург», в котором он играл в сезоне 2019-2020.

    В составе «Ювентуса» Лихштайнер 7 раз становился чемпионом Италии, 4 раза выигрывал Кубок Италии и 3 раза — Суперкубок страны. Вместе с «Лацио» он выигрывал Кубок и Суперкубок Италии.

    В составе сборной Швейцарии защитник провел 108 матчей.

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