Лихтштайнер завершил карьеру

Штефан Лихтштайнер
globallookpress.com
36-летний футболист объявил о своем решении в видео, которое опубликовал официальный Twitter-аккаунт сборной Швейцарии.
Последним клубом Лихтштайнера стал немецкий «Аугсбург», в котором он играл в сезоне 2019-2020.
В составе «Ювентуса» Лихштайнер 7 раз становился чемпионом Италии, 4 раза выигрывал Кубок Италии и 3 раза — Суперкубок страны. Вместе с «Лацио» он выигрывал Кубок и Суперкубок Италии.
В составе сборной Швейцарии защитник провел 108 матчей.
Stephan Lichtsteiner lascia il calcio giocato— nationalteams_SFVASF (@SFV_ASF) August 12, 2020
Stephan Lichtsteiner retires from active play
📰 👉 https://t.co/AeHvUVv9wn pic.twitter.com/5CHNPk9tol