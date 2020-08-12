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    В Белоруссии задержан нападающий БАТЭ

    Футбол Футбол Белоруссии БАТЭ Между тем Происшествия
    В Белоруссии задержан нападающий БАТЭ Антон Сарока. Об этом сообщает by.tribuna.com. Других подробностей о произошедшем пока нет.

    Антон Сарока
    Антон Сарока

    Напомним, что в стране уже три дня происходят массовые протесты и столкновения людей с ОМОНом. Беспорядки начались после оглашения результатов президентских выборов в стране. По данным ЦИК действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов.

    Оппозиция с этими цифрами не согласна и уверена в победе своего кандидата — Светланы Тихановской

    В этом сезоне белорусском первенстве Сарока в пяти матчах за БАТЭ забил два мяча. 28-летний форвард перешел в клуб из Борисова в марте 2019 года из бельгийского «Локерена».

    Силовиками также были задержаны хоккеист молодечненского «Динамо» Илья Литвинов и боец ММА Алексей Кудин. Позже Литвинова отпустили. 0

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