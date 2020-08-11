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    Сульшер: «МЮ» достиг третьего в сезоне полуфинала и теперь хочет выйти в финал

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер подвел итоги четвертьфинального матча Лиги Европы против «Копенгагена» (1:0).

    Уле Гуннар Сульшер
    Уле Гуннар Сульшер

    «Мы уже в третий раз в этом сезоне выходим в полуфинал, поэтому очень рады, что прошли и в Лиге Европы. Мы это заслужили. Их голкипер был невероятен, и мы несколько раз попали в штангу.

    Это был один из тех вечером, когда у команд закончились голы. Мы должны были блокировать их атаки, хорошо защищаться, и они усложняли нам задачу. Копенгаген был хорошо организован с планом игры, я знал, что их будет сложно сломить, поэтому мы должны были запастись терпением. Мы знали, что у нас будут шансы, наши нападающие всегда будут создавать моменты.

    Полуфинал? Это в любом случае будет великолепная встреча. Мы располагаем полной информацией о "Вулверхэмптоне", "Севилья" тоже впечатляет. Мы достигли третьего в сезоне полуфинала и теперь хотим выйти в финал», — цитирует Солскьяера BBC.

    Напомним, что в полуфинале Кубка английской лиги «МЮ» проиграл «Манчестер Сити» (2:3 по сумме двух матчей), а в 1/2 финала Кубка Англии уступил «Челси» (1:3). 0

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