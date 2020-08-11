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    Тухель: Мбаппе сыграет с «Аталантой», если ничего не случится

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    Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель рассказал о готовности к матчу 1/4 финала Лиги чемпионов с «Аталантой».

    Томас Тухель
    Томас Тухель

    «Если Мбаппе проведет хорошую тренировку, и ничего экстраординарного не произойдет, он будет с командой завтра. Мы очень рады, что он в строю, а у нас есть возможность доиграть матч с ним.

    Что касается Неймара, у меня сложилось впечатление, что на него всегда оказывается сильное давление, но ему это нравится. Неймар привык играть с таким давлением.

    Мы очень рады, что Килиан тоже в строю, потому что им двоим нравится играть вместе.

    Неймар играет решающую роль в больших матчах, и я убежден, что он может стать ключевой фигурой для нас. Он обладает необходимыми качествами для этого», — заявил Тухель Goal.

    Напомним, что 21-летний француз получил повреждение голеностопа 24 июля в финале Кубка Франции против «Сент-Этьена» (1:0).

    Матч с «Аталантой» состоится 12 августа. Начало — в 22:00 по московскому времени. 0

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