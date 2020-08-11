Мата: С «Копенгагеном» был не лучший матч «МЮ»

Полузащитник— о победе над(1:0) в матче 1/4 финала Лиги Европы.

«Команда физически вымотана. Это не был наш лучший матч, но на этой стадии сезона и по прошествии всех этих месяцев очень важно побеждать. Надеюсь, мы сможем выиграть этот турнир.

Копенгаген показал неплохой футбол, надо отдать сопернику должное. В дополнительное время мы могли забить больше, но главное, что в итоге все же прошли дальше. Мы не были сегодня расслабленными, мы знали, что соперник хорош.

У нас нет предпочтений. Вулверхэмптон провел хороший сезон в премьер-лиге, а Севилья — блистательная команда с блистательным тренером. Здорово, что мы выиграли и теперь можем просто спокойно посмотреть матч этих команд», — приводит слова Хуана Маты официальный сайт УЕФА.

В полуфинале манкунианцы сыграют с победителем встречи между «Севильей» и «Вулверхэмптоном». 0