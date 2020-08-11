ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пауло ДибалаТрансферный дайджест. 4-10 августа
  • 07:00
    • «Рейнджерс» получили первый выбор на драфте НХЛ
  • 08:29
    • «Лейкерс» выиграли у «Денвера», «Майами» разгромил «Индиану»
  • 07:16
    • Экс-игрок «Локомотива» интересен клубу Бекхэма
  • 00:39
    • Пенальти вывел «МЮ» в полуфинал Лиги Европы
  • 23:54
    • «Интер» обыграл «Байер» и вышел в полуфинал Лиги Европы
    Все новости спорта

    Мата: С «Копенгагеном» был не лучший матч «МЮ»

    Футбол Лига Европы Футбол Англии Манчестер Юнайтед Копенгаген Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата — о победе над «Копенгагеном» (1:0) в матче 1/4 финала Лиги Европы.

    Хуан Мата
    Хуан Мата

    «Команда физически вымотана. Это не был наш лучший матч, но на этой стадии сезона и по прошествии всех этих месяцев очень важно побеждать. Надеюсь, мы сможем выиграть этот турнир.

    Копенгаген показал неплохой футбол, надо отдать сопернику должное. В дополнительное время мы могли забить больше, но главное, что в итоге все же прошли дальше. Мы не были сегодня расслабленными, мы знали, что соперник хорош.

    У нас нет предпочтений. Вулверхэмптон провел хороший сезон в премьер-лиге, а Севилья — блистательная команда с блистательным тренером. Здорово, что мы выиграли и теперь можем просто спокойно посмотреть матч этих команд», — приводит слова Хуана Маты официальный сайт УЕФА.

    В полуфинале манкунианцы сыграют с победителем встречи между «Севильей» и «Вулверхэмптоном». 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Зенит» начнет чемпионат без раскачки?
  • «Ротор» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 1.71
    •
  • В Дуйсбурге матч будет результативным
  • «Вулверхэмптон» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • «Шахтер» Д и «Базель» не будут стесняться атаковать
  • «Шахтер» Д — «Базель». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 22 000 рублей на первый депозит ИгратьФрибет 500 рублей за регистрацию ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей ИгратьБонус новым клиентам до 15 000 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.20
  • Экспресс дня 11 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Ротор — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Шахтер Д — Базель
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Рубин — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Шахтер — Базель
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Вегас — Чикаго
  • Хоккей
  • Завтра в 05:30
    •  1.66
  • Прогноз на матч Бостон — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Даллас — Калгари
  • Хоккей
  • Завтра в 00:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры