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    Тухель: В матче с «Аталантой» нам будет сложно не пропустить

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    Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель поделился ожиданиями от четвертьфинального матча Лиги чемпионов с «Аталантой», который пройдет 12 августа в Лиссабоне.

    Томас Тухель
    Томас Тухель

    «Главное против "Аталанты" — это хорошо обороняться. У них абсолютно уникальный стиль. У них атакуют все полевые игроки, они всегда движутся вперед, прессингуют.

    Их десятка, Гомес, всегда свободно передвигается. Он старается взаимодействовать с другими игроками на небольших пространствах.

    "Аталанте" нравится играть через оба фланга с помощью очень атакующих вингеров, они навешивают, но также могут пробить по воротам и с дальней дистанции.

    Все это означает лишь одно — мы должны сфокусироваться на защите и стараться не пропустить. Но мы знаем, что в матче с "Аталантой" будет очень сложно отыграть "на ноль".

    Кейлор Навас может стать ключевой фигурой в этом матче, потому что он всегда спокоен, у него достаточно опыта в этом турнире.

    Он продолжает разговаривать с защитниками и успокаивает всю команду», — цитирует Тухеля Sportbox со ссылкой на beIN Sport .

    Ранее в СМИ появилась информация о том, что в случае, если парижский клуб не пройдет в следующую стадию Лиги чемпионов, Тухель может быть уволен с поста главного тренера. 0

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