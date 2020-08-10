Сульшер: Мы очень довольны, что Погба снова играет

Тренер «Манчестер Юнайтед»рассказал о готовностик четвертьфинальному матчу Лиги Европы с «Копенгагеном».

«Мы очень довольны, что Погба снова играет. Он здоров и наслаждается игрой в футбол. Конечно, ему надо наверстать упущенное, но он этим и занят.

Он тренируется сверхурочно и постоянно демонстрирует крепкий характер. Надеюсь, он снова поднимет трофей, как делал это прежде.

Антони Марсьяль мощно прибавил в этом сезоне во многих аспектах. Он много работал в тренажерном зале, так что он физически силен как никогда прежде, но он еще может достичь куда большего», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0