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    Сульшер: Мы очень довольны, что Погба снова играет

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    Тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер рассказал о готовности Поля Погба и Антони Марсьяля к четвертьфинальному матчу Лиги Европы с «Копенгагеном».

    Оле-Гуннар Сульшер
    Оле-Гуннар Сульшер

    «Мы очень довольны, что Погба снова играет. Он здоров и наслаждается игрой в футбол. Конечно, ему надо наверстать упущенное, но он этим и занят.

    Он тренируется сверхурочно и постоянно демонстрирует крепкий характер. Надеюсь, он снова поднимет трофей, как делал это прежде.

    Антони Марсьяль мощно прибавил в этом сезоне во многих аспектах. Он много работал в тренажерном зале, так что он физически силен как никогда прежде, но он еще может достичь куда большего», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0

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