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    Газизов: Мы будем бороться. Больше всего обидно за болельщиков

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    Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал итоги матча 1-го тура чемпионата России, в котором «Спартак» сыграл вничью с «Сочи» (2:2).

    Доменико Тедеско и Шамиль Газизов
    Доменико Тедеско и Шамиль Газизов

    Напомним, «Спартак» сыграл вничью с «Сочи», дважды пропустив со спорных пенальти. Владелец московского клуба Леонид Федун заявил, что в понедельник объявит о снятии команды с чемпионата.

    Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи признал, что судья Василий Казарцев допустил результативную ошибку. Арбитр отстранен от работы.

    «ФК "Сочи" — хорошая команда. Надо отдать должное сопернику, они до конца верили. Давайте скажем, что игра была хорошая. Неоднозначное судейство.

    Мне хочется другое сейчас. Мне хочется, чтобы тот, кто отвечает за ВАР, тот, кто отвечает за судей, просто прокомментировали, что происходит.

    Мне кажется, что есть моменты, на которые надо обращать внимание. Сегодня я не хочу резких заявлений делать. Я хочу сказать другое.

    Мы каждый на своем месте будем делать все возможное, чтобы это прекратилось. Мы будем бороться.

    Будет бороться Леонид Арнольдович, буду бороться я, Доменико, команда, болельщики — мы будем бороться против определенных вещей, которые сегодня творятся.

    Я не обсуждаю слова владельца. Это не мой уровень. Я вам говорю: мы будем сильнее. Я зашел к команде, попросил их: ребята, будьте сильнее.

    Сейчас все хотят, чтобы мы концентрировались на других вещах. Люди, которые против футбола. А мы за футбол, за то, чтобы двигаться дальше, за то, чтобы команда дальше играла и радовала болельщиков.

    Да, сложно другое: болельщикам непонятно, перед ними обидно больше всего. Команда выполняет свою работу, делает все возможное. Болельщиков жалко.

    Надеюсь, что органы РФС, которые отвечают за судейство, посмотрят и пояснят нам, что это такое. Почему он не подходит смотреть, а мы забиваем — идут смотреть», — сказал Газизов в эфире «Матч ТВ». 0

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