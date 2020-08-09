Бос: «Интер» — хорошая команда, но мы можем ее сломать

Главный тренер «Байера»поделился ожиданиями от предстоящего четвертьфинального матча Лиги Европы с

«Мы никого не боимся, но всегда уважаем наших соперников, и мы знаем, что "Интер" — сильная команда. Мы видели это в серии А, но также, конечно, в Лиге Европы.

Так что у них хорошая команда, но это также команда, которую мы можем сломать. У нас есть команда, которая всегда забивает голы — в каждой игре и против любого соперника. Возможности есть.

Мы справимся с отсутствием [Чарльза] Арангиса. Очень жаль, что Чарли пропускает этот матч, потому что это очень хороший и важный игрок.

Но я думаю, что в прошлом мы показали, что можем найти ему достойную замену, когда он не играет», — цитирует Боса пресс-служба УЕФА.

Встреча между «Интером» и «Байером» состоится завтра, 10 августа, в Дюссельдорфе на «Эсприт-Арене» и начнется в 22:00 по московскому времени. 0