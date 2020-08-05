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    Директор «Мордовии»: Клуба в ПФЛ не будет

    Футбол Мордовия Футбол России РФС
    Директор саранской «Мордовии» Николай Левин рассказал о планах команды в грядущем сезоне.

    «Моё мнение: выступить в ПФЛ шансов уже нет. На 99% нас там не будет. Мы не прошли лицензирование и даже не подавали заявку в связи с долгами. Гарантий на будущее пока ни от кого не получили. Постоянно нахожусь в контакте с министром спорта республики, но решить ситуацию может только руководство Мордовии и в первую очередь глава региона. Надеемся, что с их помощью получится рассчитаться с долгами, избежать банкротства и в будущем вернуться в профессиональный футбол. А пока, скорее всего, будем выступать молодежной командой в ЛФК», — цитируют Левина «Известия».

    Напомним, что 3 июля Палата по разрешению споров РФС удовлетворила 15 заявлений футболистов и тренеров «Мордовии» о задолженностях по зарплатам. 0

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