Директор «Мордовии»: Клуба в ПФЛ не будет

Директор саранской «Мордовии»рассказал о планах команды в грядущем сезоне.

«Моё мнение: выступить в ПФЛ шансов уже нет. На 99% нас там не будет. Мы не прошли лицензирование и даже не подавали заявку в связи с долгами. Гарантий на будущее пока ни от кого не получили. Постоянно нахожусь в контакте с министром спорта республики, но решить ситуацию может только руководство Мордовии и в первую очередь глава региона. Надеемся, что с их помощью получится рассчитаться с долгами, избежать банкротства и в будущем вернуться в профессиональный футбол. А пока, скорее всего, будем выступать молодежной командой в ЛФК», — цитируют Левина «Известия».

Напомним, что 3 июля Палата по разрешению споров РФС удовлетворила 15 заявлений футболистов и тренеров «Мордовии» о задолженностях по зарплатам. 0