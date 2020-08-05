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    ЛЕ. «Шахтер» и «Копенгаген» вышли в четвертьфинал, «Интер» играет с «Хетафе»

    Результаты матчей 1/8 финала Лиги Европы

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    В футбольной Лиге Европы пройдут оставшиеся матчи 1/8 финала, прежде чем команды переедут в Германию, где и будет определен победитель турнира.

    «Шахтер» — «Вольфсбург» 3:0

    «Шахтер» одержал победу над «Вольфсбургом» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

    Встреча, которая прошла в Киеве, завершилась со счетом 3:0.

    В середине второго тайма арбитр назначил пенальти в ворота «горняков», но, посмотрев видеоповтор, изменил решение, ведь увидел, что Давид Хочолава нарушил правила за пределами штрафной. При этом защитник получил красную карточку.

    Но буквально через три минуты составы команд уравнялись. Джон Энтони Брукс получил вторую желтую карточку за грубый фол на Жуниоре Мораесе.

    Первый гол был забит за две минуты до конца основного времени. Додо прострелил в центр штрафной, а Мораес в касание поразил ближний угол.

    Затем уже в компенсированное время отличился Манор Соломон, забивший в быстрой контратаке. Победную точку поставил Мораес, оформив дубль.

    Лига Европы. 1/8 финала
    «Шахтер» (Украина) — «Вольфсбург» (Германия) — 3:0 (0:0)
    Голы: Мораес, 89 (1:0). Соломон, 90+1 (2:0). Мораес, 90+3 (3:0)«Шахтер»: Пятов, Кривцов, Матвиенко, Хочолава, Додо, Степаненко, Тайсон (Коноплянка, 86), Патрик, Марлос (Соломон, 77), Маркос Антониу (Коваленко, 74), Мораес«Вольфсбург»: Кастелс, Брукс, Руссийон (Клаус, 83), Тиссеран, Понграчич, Арнольд, Шлагер, Брекало (Гилавоги, 76), Жуан Виктор, Гинчек (Мармуш, 62), ВегхорстПредупреждения: Брукс, 57. Кривцов, 60. Шлагер, 71. Арнольд, 87Удаления: Хочолава, 68. Брукс, 70

    В Германии «Шахтер» победил 2:1, поэтому выиграл противостояние с общим счетом 5:1 и вышел в четвертьфинал, где сыграет с «Айнтрахтом» или «Базелем».

    «Копенгаген» — «Истанбул Башакшехир» 3:0

    «Копенгаген» одержал победу над «Истанбул Башакшехир» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

    Встреча, которая прошла в столице Дании, завершилась со счетом 3:0.

    Дубль в составе победителей оформил Йонас Винд, отличившись на 4-й и 53-й минутах. Свой второй гол он забил с пенальти.

    Окончательный результат на 62-й минуте установил Расмус Фальк.

    Лига Европы. 1/8 финала
    «Копенгаген» (Дания) — «Истанбул Башакшехир» (Турция) — 3:0 (1:0)
    Голы: Винн, 4 (1:0). Винн, 53 — с пенальти (2:0). Фальк, 62 (3:0)«Копенгаген»: Юнссон, Бойлесен (Бенгтссон, 69), Бьелланн, Варела, Нельссон, Зека, Мудражия (Стаге, 54), Биель (Овьедо, 84), Фальк (Бартолец, 84), Винн, Кауфманн (Дарами, 54)«Истанбул Башакшехир»: Гюнок, Шкртел, Клиши, Епуряну, Жуниор Кайсара, Мехмет Топал (Алексич, 56), Вишча, Махмут Текдемир (Элиа, 55), Ирфан Кахведжи (Беркай Озджан, 71), Ба, Кривелли (Гульбраннсен, 79)Предупреждения: Элиа, 84. Бартолец, 87

    Поскольку в Турции команды сыграли вничью 1:1, в четвертьфинал вышел «Копенгаген», которого далее ждет встреча с «Манчестер Юнайтед» или ЛАСКом.

    «Интер» — «Хетафе»

    5 августа, 22:00 мск

    «Манчестер Юнайтед» — ЛАСК

    5 августа, 22:00 мск

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