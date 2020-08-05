ЛЕ. «Шахтер» и «Копенгаген» вышли в четвертьфинал, «Интер» играет с «Хетафе»

«Шахтер» — «Вольфсбург» 3:0
«Шахтер» одержал победу над «Вольфсбургом» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.
Встреча, которая прошла в Киеве, завершилась со счетом 3:0.
В середине второго тайма арбитр назначил пенальти в ворота «горняков», но, посмотрев видеоповтор, изменил решение, ведь увидел, что Давид Хочолава нарушил правила за пределами штрафной. При этом защитник получил красную карточку.
Но буквально через три минуты составы команд уравнялись. Джон Энтони Брукс получил вторую желтую карточку за грубый фол на Жуниоре Мораесе.
Первый гол был забит за две минуты до конца основного времени. Додо прострелил в центр штрафной, а Мораес в касание поразил ближний угол.
Затем уже в компенсированное время отличился Манор Соломон, забивший в быстрой контратаке. Победную точку поставил Мораес, оформив дубль.
В Германии «Шахтер» победил 2:1, поэтому выиграл противостояние с общим счетом 5:1 и вышел в четвертьфинал, где сыграет с «Айнтрахтом» или «Базелем».
«Копенгаген» — «Истанбул Башакшехир» 3:0
«Копенгаген» одержал победу над «Истанбул Башакшехир» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.
Встреча, которая прошла в столице Дании, завершилась со счетом 3:0.
Дубль в составе победителей оформил Йонас Винд, отличившись на 4-й и 53-й минутах. Свой второй гол он забил с пенальти.
Окончательный результат на 62-й минуте установил Расмус Фальк.
Поскольку в Турции команды сыграли вничью 1:1, в четвертьфинал вышел «Копенгаген», которого далее ждет встреча с «Манчестер Юнайтед» или ЛАСКом.
«Интер» — «Хетафе»
5 августа, 22:00 мск