ЦСКА и «Ротор» сыграли вничью в контрольном матче

ЦСКА — «Ротор»
ЦСКА
Встреча завершилась нулевой ничьей.
Напомним, 8 августа в первом туре РПЛ ЦСКА сыграет в гостях с «Химками». «Ротор» 11 августа будет принимать «Зенит».
Контрольный матч
ЦСКА (Москва) — «Ротор» (Волгоград) — 0:0 (0:0)
ЦСКА: Акинфеев (Тороп, 46), Фернандес, Набабкин, Дивеев, Карпов, Щенников, Марадишвили, Обляков, Кучаев (Тикнизян, 61), Дзагоев (Кучаев, 70), Чалов (Гогричиани, 89)«Ротор»: Довбня, Кожемякин, Пискунов, Кипиани (Песегов, 40), Алейник, Серченков, Муллин, Макаров (Муромский, 85), Султонов, Степанов, Байрыев