ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Артета выиграл Кубок Англии через полгода после приходаЭра Артеты в «Арсенале», возможно, началась
  • 13:11
    • «Спартак» объявил о подписании Кокорина
  • 13:57
    • Маротта: Месси в «Интере» — это утопия
  • 13:41
    • Стала известна зарплата Кокорина в «Спартаке»
  • 13:26
    • Кокорин: Детская обида на «Спартак» позади
  • 10:56
    • Аспиликуэта и Пулишич пропустят матч с «Баварией»
    Все новости спорта

    ЦСКА и «Ротор» сыграли вничью в контрольном матче

    Футбол Футбол России ЦСКА Ротор Товарищеские матчи
    Московский ЦСКА 2 августа провел товарищеский матч с волгоградским «Ротором».

    ЦСКА — «Ротор»
    ЦСКА — «Ротор»

    Встреча завершилась нулевой ничьей.

    Напомним, 8 августа в первом туре РПЛ ЦСКА сыграет в гостях с «Химками». «Ротор» 11 августа будет принимать «Зенит».

    Контрольный матч
    ЦСКА (Москва) — «Ротор» (Волгоград) — 0:0 (0:0)
    ЦСКА: Акинфеев (Тороп, 46), Фернандес, Набабкин, Дивеев, Карпов, Щенников, Марадишвили, Обляков, Кучаев (Тикнизян, 61), Дзагоев (Кучаев, 70), Чалов (Гогричиани, 89)«Ротор»: Довбня, Кожемякин, Пискунов, Кипиани (Песегов, 40), Алейник, Серченков, Муллин, Макаров (Муромский, 85), Султонов, Степанов, Байрыев
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 21-27 июля
  • 27/07/2020 в 20:10
    •
  • Прогноз
  • «Шинник» — «Торпедо»
  • 1.71
  • Сегодня в 16:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Испортит ли «Парма» планы «Лечче» по спасению?
  • «Лечче» — «Парма». Прогноз и ставки
  • 1.64
    •
  • «Торпедо» не победит в Ярославле?
  • «Шинник» — «Торпедо». Прогноз и ставки
  • 1.71
    •
  • Гости на «Луиджи Феррарис» могут расстроить хозяев
  • «Дженоа» — «Верона». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей ИгратьБонус новым клиентам до 15 000 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.55
  • Экспресс дня 2 августа
  • Сегодня в 21:45
    •  1.64
  • Прогноз на матч Лечче — Парма
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.71
  • Прогноз на матч Шинник — Торпедо
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Дженоа — Верона
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.74
  • Прогноз на матч Болонья — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.64
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.58
  • Прогноз на матч Каролина — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Ванкувер — Миннесота
  • Хоккей
  • Завтра в 05:30
    •  1.66
  • Прогноз на матч Торонто — Коламбус
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры