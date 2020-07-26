ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит» — «Химки»Золотой дубль Семака. «Зенит» на классе одолел «Химки», но для ЛЧ этого мало
  • 20:07
    • «Ман Сити» разгромил «Норвич»
  • 19:59
    • «МЮ» обыграл «Лестер» и завоевал путевку в ЛЧ
  • 19:58
    • «Челси» обыграл «Вулверхэмтон» и финишировал четвертым в АПЛ
  • 19:57
    • «Ливерпуль» одержал волевую победу над «Ньюкаслом»
  • 20:57
    • Де Брейне стал лучшим ассистентом АПЛ, повторив рекорд Анри
    Все новости спорта

    «МЮ» обыграл «Лестер» и завоевал путевку в ЛЧ

    «Лестер» — «МЮ»: счет матча 0:2, обзор голов

    Футбол АПЛ Футбол Англии Манчестер Юнайтед Лестер Сити Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    В матче заключительного 38-го тура чемпионата Англии «Лестер» потерпел домашнее поражение от «Манчестер Юнайтед» со счетом 0:2.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    На 70-й минуте в ворота «Лис» был назначен пенальти — Эванс снес Марсьяля в своей штрафной и получил за это желтую карточку.

    Бруну Фернандеш уверенным ударом с точки развел мяч и голкипера по разным углам ворот.

    А на 8-й добавленной минуте голкипер «Лестера» Шмейхель неудачно пошел в обводку у своей штрафной, подарив мяч Лингарду и тот уверенно поразил пустые ворота.

    После этого матча «МЮ» с 66 очками занял 3-е место в таблице АПЛ, обогнав «Челси» по разнице мячей, а «Лестер» с 62 очками остался на пятом месте. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Хаверц, Коутиньо и другие. Топ потенциальных трансферов этого лета
  • Вчера в 15:14
    •
  • Прогноз
  • «Верона» — «Лацио»
  • 1.90
  • Сегодня в 20:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Иммобиле продолжит возглавлять бомбардирскую гонку?
  • «Верона» — «Лацио». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Как завершится предпоследний домашний матч «Юве»?
  • «Ювентус» — «Сампдория». Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
  • Выиграет ли БАТЭ у «Минска»?
  • БАТЭ — Минск. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит Играть10 000 рублей новым игрокам ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей ИгратьБонус новым клиентам до 15 000 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.91
  • Экспресс дня 26 июля
  • Сегодня в 22:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Верона — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Ювентус — Сампдория
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Кротоне — Фрозиноне
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Эмполи — Козенца
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  5.67
  • Экспресс дня 27 июля
  • Завтра в 21:45
    •  2.04
  • Прогноз на матч Эстерсунд — Хельсинборг
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Торонто — Нью-Йорк Сити
  • Футбол
  • Завтра в 03:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч Шахтер Солигорск — Смолевичи
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры