«Лестер» — «МЮ»: счет матча 0:2, обзор голов

В матче заключительного 38-го тура чемпионата Англиипотерпел домашнее поражение отсо счетом 0:2.

На 70-й минуте в ворота «Лис» был назначен пенальти — Эванс снес Марсьяля в своей штрафной и получил за это желтую карточку.

Бруну Фернандеш уверенным ударом с точки развел мяч и голкипера по разным углам ворот.

А на 8-й добавленной минуте голкипер «Лестера» Шмейхель неудачно пошел в обводку у своей штрафной, подарив мяч Лингарду и тот уверенно поразил пустые ворота.

После этого матча «МЮ» с 66 очками занял 3-е место в таблице АПЛ, обогнав «Челси» по разнице мячей, а «Лестер» с 62 очками остался на пятом месте. 0