Власти Пермского края намерены возродить «Амкар»

Врио губернатора Пермского краязаявил о желании возродить футбольный клуб «Амкар».

Бренд «Амкар» планируют передать футбольной команде «Академия», созданной на базе Академии игровых видов спорта при краевом ЦСП.

«Для этого будет создана Академия футбола. Помимо этого, каждому мальчику и юноше нужен кумир. В Перми кумирами были футболисты клуба "Амкар".

Относительно недавно бренд "Амкар" был передан Пермскому краю.

На первом этапе им сможет пользоваться Академия игровых видов спорта, а в дальнейшем мы планируем создать команду первой лиги. Думаю, что за два года сделать это реально», — приводит слова Махонина «Коммерсантъ».

Пермский «Амкар» был расформирован из-за финансовых проблем в 2018 году. 0