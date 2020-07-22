«Уфа» — «Арсенал»: счет матча 0:0, обзор голов

Фрагмент матча
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Лидер атак туляков Евгений Луценко не забить и остался в споре бомбардиров на третьем месте, уступив только зенитовцам Артему Дзюбе и Сердару Азмуну.
После этой игры «Уфа» набрал 38 очков и расположился на восьмой строчке в итоговой турнирной таблице РПЛ, «Арсенал» с 38 очком занял девятое место, уступив уфимцам лишь по дополнительным показателям.
РПЛ. 30-й тур
«Уфа» — «Арсенал» (Тула) — 0:0
«Уфа»: Чернов, Никитин, Круговой, Табидзе, Кротов, Алиев, Карп, Тилль, Белоусов, Агаларов (Рабаданов, 87), Вомбергар«Арсенал»: Левашов, Беляев, Довбня, Сокол, Пантелеев (Ткачев, 63), Чаушич, Хлусевич, К.Кангва, Луценко (Минаев, 90+2), Э.Кангва (Ломовицкий, 63), Лесовой (Громыко, 80)Предупреждения: Тилль, 43. Беляев, 53. Чаушич, 79. Громыко, 90