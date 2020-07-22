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    «Уфа» и «Арсенал» голов не забили

    «Уфа» — «Арсенал»: счет матча 0:0, обзор голов

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    В матче заключительного 30-го тура чемпионата России «Уфа» на своем поле сыграла вничью с тульскими «Арсеналом» — 0:0.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Лидер атак туляков Евгений Луценко не забить и остался в споре бомбардиров на третьем месте, уступив только зенитовцам Артему Дзюбе и Сердару Азмуну.

    После этой игры «Уфа» набрал 38 очков и расположился на восьмой строчке в итоговой турнирной таблице РПЛ, «Арсенал» с 38 очком занял девятое место, уступив уфимцам лишь по дополнительным показателям.

    РПЛ. 30-й тур
    «Уфа» — «Арсенал» (Тула) — 0:0
    «Уфа»: Чернов, Никитин, Круговой, Табидзе, Кротов, Алиев, Карп, Тилль, Белоусов, Агаларов (Рабаданов, 87), Вомбергар«Арсенал»: Левашов, Беляев, Довбня, Сокол, Пантелеев (Ткачев, 63), Чаушич, Хлусевич, К.Кангва, Луценко (Минаев, 90+2), Э.Кангва (Ломовицкий, 63), Лесовой (Громыко, 80)Предупреждения: Тилль, 43. Беляев, 53. Чаушич, 79. Громыко, 90
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