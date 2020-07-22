«Уфа» — «Арсенал»: счет матча 0:0, обзор голов

В матче заключительного 30-го тура чемпионата Россиина своем поле сыграла вничью с тульскими— 0:0.

Лидер атак туляков Евгений Луценко не забить и остался в споре бомбардиров на третьем месте, уступив только зенитовцам Артему Дзюбе и Сердару Азмуну.

После этой игры «Уфа» набрал 38 очков и расположился на восьмой строчке в итоговой турнирной таблице РПЛ, «Арсенал» с 38 очком занял девятое место, уступив уфимцам лишь по дополнительным показателям.