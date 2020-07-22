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    Форвард «Аталанты» установил рекорд Серии А

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    «Аталанта» в домашнем матче добилась победы над «Болоньей» (1:0) в матче 35-го тура чемпионата Италии. Единственный гол во втором тайме забил вышедший на замену Луис Мурьель.

    Луис Мурьель
    Луис Мурьель

    Для колумбийца данный мяч стал уже 18-м в чемпионате, 11 из которых он забил после выхода на замену. Таким образом, Мурьель установил рекорд Серии А по голам с замен, сообщает спортивный журналист Алексис Мартин Тамайо.

    29-летни Муриель перешел в «Аталанту» из «Севильи» летом 2019 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.

    «Аталанта» обошла «Интер» в таблице Серии А и вышла на второе место с 74 очками. «Болонья» идет на 10-м месте, имея на счету 43 очка. 0

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