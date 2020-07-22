Газизов: Если Кокорин окажется в «Спартаке», то это хорошо

Генеральный директор «Спартака»высказался о возможном трансфере форварда

Ранее появилась информация, что «Спартак» в ближайшее время может сделать предложение нападающему «Зенита», выступавшему на правах аренды за «Сочи».

Контракт 29-летнего Кокорина с клубом из Санкт-Петербурга истекает после завершения сезона-2019/20.

«Отвечу так. Трансферы любят тишину. Александр Кокорин — классный игрок. Это всем понятно.

Он усилит любую команду в РПЛ, да и не только. Если он окажется в "Спартаке", то это хорошо», — приводит слова Газизова «Спорт-Экспресс».

Ранее в СМИ появлялась информация об интересе к Кокорину со стороны казанского «Рубина» и московского «Динамо». 0