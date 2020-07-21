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    «Спартак» опубликовал открытое письмо главе департамента судейства РФС

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    Совет директоров «Спартака» обратился с открытым письмом к главе департамента судейства РФС Виктору Кашшаи.

    Виктор Кашшаи
    Виктор Кашшаи

    «Полгода назад вы вступили в должность главы департамента судейства Российского футбольного союза.

    На тот момент у клубов Премьер-Лиги скопилось большое количество вопросов по судейским решениям и использованию технологии ВАР.

    Мы надеялись, что с вашим приходом ситуация изменится, но в весенней части сезона "Спартак" регулярно становится объектом спорных ситуаций, количество которых уже приближается к двум десяткам.

    В восьми играх после возобновления сезона главные судьи восемь раз пользовались видеоповторами и все восемь раз принимали решения не в пользу "Спартака".

    В результате этого было отменено четыре гола и один пенальти в пользу "Спартака", а также засчитан гол в наши ворота и назначен пенальти. Еще один гол был отменен в игре с "Тамбовом", где ВАР в принципе отсутствовал.

    В ряде случаев рефери игнорировали саму возможность обратиться к повторам. В играх с "Локомотивом" (1:1) и "Сочи" (0:1) это напрямую повлияло на результат.

    В то же время главный тренер команды Доменико Тедеско получил длительную дисквалификацию за несогласие с решениями рефери.

    Ситуация получила продолжение в кубковой игре с "Зенитом", по итогам которой "Спартак" попросил судейский комитет РФС дать оценку четырем эпизодам.

    Регламент использования ВАР — это "серая зона", и его применение главными арбитрами матча неочевидно.

    Просим Леонида Калошина, ответственного за внедрение системы видеоповторов, объяснить, почему арбитры на ВАР не прибегают к видеоповторам в случаях ошибочных решений главного судьи матча.

    В последних турах чемпионата России и матче полуфинала Кубка у букмекеров появилась ставка на отмену гола "Спартака" по ВАР с высокими коэффициентами 3,50 и 3,70. Ни к одной другой команде Премьер-Лиги подобная линия не открывалась.

    В связи с этим возникает вопрос: кто в этом заинтересован? Почему такая линия регулярно появляется только на матчах "Спартака"?

    К сожалению, детального анализа спорных моментов в матче с "Зенитом" и предыдущих играх представлено не было.

    От одного из авторитетнейших арбитров ФИФА хотелось бы услышать всесторонние и подробные комментарии, основанные не на газетных фотографиях и не на частном мнении неназванных европейских судей.

    Просим Вас ответить нам на поставленные в письме вопросы и отреагировать на критику качества судейства в российском футболе, и в частности матчей нашего клуба, которая становится центральной темой в спортивных и общественно-политических СМИ», — отмечено в заявлении «Спартака». 0

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