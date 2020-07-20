«Рома» — «Интер»: счет матча 2:2, обзор голов

Римскаяна своем поле сыграла вничью с миланским(2:2) в рамках 34-го тура чемпионата Италии.

В составе римлян отличились Леонардо Спинаццола и Генрих Мхитарян.

За гостей голы забили Стефан де Врей и Ромелу Лукаку.

«Рома» находится на пятой строчке турнирной таблицы Серии А. «Интер» после этого матча поднялся на второе место и отстает от «Ювентуса» на пять очков.