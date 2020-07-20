«Рома» — «Интер»: счет матча 2:2, обзор голов

Фрагмент матча
globallookpress.com
В составе римлян отличились Леонардо Спинаццола и Генрих Мхитарян.
За гостей голы забили Стефан де Врей и Ромелу Лукаку.
«Рома» находится на пятой строчке турнирной таблицы Серии А. «Интер» после этого матча поднялся на второе место и отстает от «Ювентуса» на пять очков.
Серия А. 34-й тур
«Рома» — «Интер» — 2:2 (1:1)
Голы: де Фрай, 15 (0:1). Спинаццола, 45+1 (1:1). Мхитарян, 57 (2:1). Лукаку, 88 — с пенальти (2:2)«Рома»: Пау Лопес, Коларов, Спинаццола, Бруну Перес, Манчини, Роджер Ибаньес (Смоллинг, 74), Мхитарян (Перес, 84), Верету, Пеллегрини (Перотти, 83), Диавара (Кристанте, 69), Джеко«Интер»: Ханданович, Янг (Бираги, 67), де Фрай, Шкриньяр, Бастони (Д`Амброзио, 82), Брозович, Гальярдини (Эриксен, 69), Барелла, Санчес, Кандрева (Лукаку, 67), Мартинес (Моузес, 67)Предупреждения: Барелла, 23. Пау Лопес, 72