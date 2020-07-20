France Football решил не вручать «Золотой мяч» в 2020 году

Журнал France Football на своем сайте объявил, что в 2020 году «Золотой мяч» вручен не будет.

Это решение связано с пандемией COVID-19, а также вызванными с ней исключительными обстоятельствами, которые не позволяют справедливо вручить приз.

«Мы не хотим, чтобы в описании этой награды была звездочка со сноской "приз, выигранный в исключительных обстоятельствах из-за кризиса, вызванного коронавирусом".

Справедливость, столь важная для получения этого почетного приза, не может быть обеспечена, в частности, в плане статистики игроков. Нельзя оценивать футболистов одинаково, учитывая, что сезон для некоторых из них резко оборвался», — говорится в заявлении France Football.

В 2019 году обладателем «Золотого мяча» стал нападающий «Барселоны» Лионель Месси. 0