ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гарет БейлТрансферный дайджест. 14-20 июля
  • 15:34
    • France Football решил не вручать «Золотой мяч» в 2020 году
  • 16:00
    • «Наполи» предложили купить полузащитника ЦСКА
  • 13:01
    • Матч «Крылья Советов» — «Сочи» не состоится
  • 12:49
    • «Урал» объявил об отставке Парфенова
  • 12:21
    • КДК РФС рассмотрит нарушения в матче «Зенит» — «Спартак»
    Все новости спорта

    France Football решил не вручать «Золотой мяч» в 2020 году

    Футбол Коронавирус в спорте
    Журнал France Football на своем сайте объявил, что в 2020 году «Золотой мяч» вручен не будет.

    Лионель Месси со своими «Золотыми мячами»
    Лионель Месси со своими «Золотыми мячами»

    Это решение связано с пандемией COVID-19, а также вызванными с ней исключительными обстоятельствами, которые не позволяют справедливо вручить приз.

    «Мы не хотим, чтобы в описании этой награды была звездочка со сноской "приз, выигранный в исключительных обстоятельствах из-за кризиса, вызванного коронавирусом".

    Справедливость, столь важная для получения этого почетного приза, не может быть обеспечена, в частности, в плане статистики игроков. Нельзя оценивать футболистов одинаково, учитывая, что сезон для некоторых из них резко оборвался», — говорится в заявлении France Football.

    В 2019 году обладателем «Золотого мяча» стал нападающий «Барселоны» Лионель Месси. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Спасительный Фарфан. «Уфа» притормозила «Локо» на пути к Лиге чемпионов
  • 13/07/2020 в 01:02
    •
  • Прогноз
  • «Ювентус» — «Лацио»
  • 1.70
  • Сегодня в 22:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ювентус» и «Лацио» обменяются голами?
  • «Ювентус» — «Лацио». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • Сможет ли «Морейренсе» сдержать «Порту»?
  • «Порту» — «Морейренсе». Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
  • «Волки» останутся на шестой позиции?
  • «Вулверхэмптон» — «Кристал Пэлас». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 500 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит Играть10 000 рублей новым игрокам ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.63
  • Экспресс дня 20 июля
  • Сегодня в 22:45
    •  1.70
  • Прогноз на матч Ювентус — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.86
  • Прогноз на матч Порту — Морейренсе
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  1.91
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  2.45
  • Прогноз на матч Тондела — Брага
  • Футбол
  • Сегодня в 21:15
    •  1.69
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Брайтон — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры