Зидан: Я не чувствую себя особенным, мне просто повезло тренировать «Реал»

Главный тренерзаявил, что не считает себя «особенным». Этим эпитетом ранее описывал себя экс-тренер мадридцев

«Не чувствую себя особенным. Мне просто повезло, что я могу каждый день тренировать этих игроков, быть в этом клубе. Наслаждаюсь каждым днём, потому что однажды это закончится, как уже бывало раньше, но на этот раз по-настоящему.

Никто не знает, что случится в будущем. Никогда не говорю о следующем сезоне или годе. У меня есть контракт, я счастлив. В мире футбола всё может измениться за одну ночь, и я понятия не имею, что ждёт меня в будущем», — приводит слова Зидана Goal.

Напомним, «Реал» досрочно стал чемпионом Испании по итогам сезона-2019/2020. 0