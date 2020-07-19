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    Зидан: Я не чувствую себя особенным, мне просто повезло тренировать «Реал»

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    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан заявил, что не считает себя «особенным». Этим эпитетом ранее описывал себя экс-тренер мадридцев Жозе Моуринью.

    Зинедин Зидан
    Зинедин Зидан

    «Не чувствую себя особенным. Мне просто повезло, что я могу каждый день тренировать этих игроков, быть в этом клубе. Наслаждаюсь каждым днём, потому что однажды это закончится, как уже бывало раньше, но на этот раз по-настоящему.

    Никто не знает, что случится в будущем. Никогда не говорю о следующем сезоне или годе. У меня есть контракт, я счастлив. В мире футбола всё может измениться за одну ночь, и я понятия не имею, что ждёт меня в будущем», — приводит слова Зидана Goal.

    Напомним, «Реал» досрочно стал чемпионом Испании по итогам сезона-2019/2020. 0

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