Давид Луис: «Арсенал» постарается выиграть Кубок Англии

Защитникдал комментарий после матча 1/2 финала Кубка Англии с(2:0).

«Отличный результат в матче против одной из лучших команд в мире. Мы играли просто, понимали, что нужно было делать, и реализовали моменты.

Мы должны понять, на каком уровне сейчас находимся. У нас потрясающий тренер, но мы не можем прыгнуть сразу на сто ступенек вверх. Мы прибавляем. Мы проявили дух, и я рад за команду, потому что мы заслужили эту победу.

Мы оборонялись всей командой. Каждый должен бороться и стараться выигрывать каждый мяч — это часть процесса. Мы могли сыграть лучше в этом плане, и тогда нам, пожалуй, было бы легче. Соперник далеко впереди нас, но мы играли по-простому, зная, что можем победить, и мы сделали это. Постараемся выиграть и финал, потому что "Арсенал" заслуживает трофей», — цитирует Луиса ВВС.

В финале, который пройдет 1 августа на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, «Арсенал» сыграет с победителем пары «Манчестер Юнайтед» — «Челси». 0