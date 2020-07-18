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    Люк Шоу пропустит игру с «Челси»

    Футбол Кубок Англии Футбол Англии Манчестер Юнайтед Челси
    Левый защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу не сможет помочь своей команде в полуфинальном матче Кубка Англии против «Челси», сообщает пресс-служба «манкунианцев».

    Люк Шоу против Фила Фодена
    Люк Шоу против Фила Фодена

    «Люк Шоу не сыграет. Не вижу возможности его восстановления к матчу. Брэндон Уильямс, надеюсь, будет в порядке. Он попытается тренироваться сегодня с командой, несмотря на повреждение глаза. Посмотрим, будет ли он нормально видеть мяч. Брэндон должен быть в порядке.

    Пока ещё толком не видели игроков на тренировке, ведь мы её только начинаем. Но я рад, что этот матч состоится. Нельзя сказать, что календарь к нам немилостив. Когда есть возможность сыграть в полуфинале, нужно выжать из себя силы», — приводит слова Уле-Гуннара Сульшера официальный сайт МЮ.

    Напомним, что матч между «Ман Юнайтед» и «Челси» состоится 19 июля на стадионе «Уэмбли». 0

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