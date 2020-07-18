«Норвич» — «Бернли»: счет матча 0:2, обзор голов

В рамках 37-го тура английской Премьер-лигина выезде обыграл— 2:0.

Уже в первом тайме «канарейки» остались вдевятером. На 35-й минуте красную карточку получил Эмилиано Буэндия, а на третьей компенсированной минуте — Йосип Дрмич.

Спустя две минуты после удаления Дрмича гости вышли вперед благодаря голу Криса Вуда.

За десять минут до конца основного времени «Бернли» удвоил свое преимущество благодаря автоголу Бена Годфри.

АПЛ. 37-й тур «Норвич» — «Бернли» — 0:2 (0:1) Голы: 0:1 — 45+5 Вуд, 0:2 — 80, автогол Годфри«Норвич»: Крул, Льюис, Годфри, Клозе (Циммерманн, 46), Ааронс, Кэнтуэлл (Рупп, 76), Эрнандес (Ида, 86), Маклин, Тетти (Вранчич, 90+3), Буэндиа, Дрмич«Бернли»: Поуп, Тарковски, Питерс, Лонг, Бардсли, Браунхилл, Вествуд, Гудмундссон (Брэйди, 60), Макнил, Вуд (Выдра, 79), РодригесУдаления: Буэндиа (35), Дрмич (45+3)

В турнирной таблице АПЛ «Бернли» занимает девятое место (54 очка), а «Норвич» — 20-е (21 очко). 0