ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Зинедин Зидан и Серхио РамосЗвук неизбежности. «Реал» завоевал 34-й титул в Ла Лиге на фоне провала «Барселоны»
  • 21:09
    • УЕФА имеет альтернативные варианты проведения матча «Барселоны» в ЛЧ
  • 20:06
    • «Аталанта» потеряла очки в Вероне
  • 19:20
    • «Локомотив» договорился о трансфере полузащитника сборной Узбекистана
  • 19:06
    • Хэмилтон — победитель Гран-при Венгрии
  • 15:44
    • Байрамян будет выступать за сборную Армении
    Все новости спорта

    «Бернли» в большинстве победил «Норвич»

    «Норвич» — «Бернли»: счет матча 0:2, обзор голов

    Футбол АПЛ Футбол Англии Бернли Норвич Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    В рамках 37-го тура английской Премьер-лиги «Бернли» на выезде обыграл «Норвич» — 2:0.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Уже в первом тайме «канарейки» остались вдевятером. На 35-й минуте красную карточку получил Эмилиано Буэндия, а на третьей компенсированной минуте — Йосип Дрмич.

    Спустя две минуты после удаления Дрмича гости вышли вперед благодаря голу Криса Вуда.

    За десять минут до конца основного времени «Бернли» удвоил свое преимущество благодаря автоголу Бена Годфри.

    АПЛ. 37-й тур
    «Норвич» — «Бернли» — 0:2 (0:1)
    Голы: 0:1 — 45+5 Вуд, 0:2 — 80, автогол Годфри«Норвич»: Крул, Льюис, Годфри, Клозе (Циммерманн, 46), Ааронс, Кэнтуэлл (Рупп, 76), Эрнандес (Ида, 86), Маклин, Тетти (Вранчич, 90+3), Буэндиа, Дрмич«Бернли»: Поуп, Тарковски, Питерс, Лонг, Бардсли, Браунхилл, Вествуд, Гудмундссон (Брэйди, 60), Макнил, Вуд (Выдра, 79), РодригесУдаления: Буэндиа (35), Дрмич (45+3)

    В турнирной таблице АПЛ «Бернли» занимает девятое место (54 очка), а «Норвич» — 20-е (21 очко). 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Нежданные ошибки. Ван Дейк и Алиссон лишили «Ливерпуль» возможности набрать 100 очков
  • 16/07/2020 в 14:38
    •
  • Прогноз
  • «Борнмут» — «Саутгемптон»
  • 1.63
  • Завтра в 16:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Арсенал» оказать сопротивление «Сити»?
  • «Арсенал» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Справится ли «Милан» дома с непростым соперником?
  • «Милан» — «Болонья». Прогноз и ставки
  • 1.64
    •
  • Победит ли «Ман Юнайтед» и на этот раз?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 500 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит Играть10 000 рублей новым игрокам ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.07
  • Экспресс дня 18 июля
  • Сегодня в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Арсенал — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.64
  • Прогноз на матч Милан — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.78
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.42
  • Прогноз на матч Зенит — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Рух Брест — БАТЭ
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Краснодар — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Атлетико — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Рома — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры