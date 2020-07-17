Месси: У болельщиков «Барселоны» заканчивается терпение

Нападающийвысказался после поражения от(1:2).

«"Рома", "Ливерпуль"… У болельщиков заканчивается терпение, потому что мы им ничего не даем. Если мы хотим сражаться за Лигу чемпионов, нужно многое поменять. С таким подходом мы вылетим и от "Наполи".

"Реал" выполнил свою работу, выиграл каждую игру с момента возобновления, а мы потеряли много очков, которые не должны были потерять. Наши результаты не были постоянными», — цитирует Месси ESPN.

Напомним, «Барселона» на выезде сыграла 1:1 с «Наполи» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Ответная игра состоится в августе в Испании 8 августа. 0