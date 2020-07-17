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    Месси: У болельщиков «Барселоны» заканчивается терпение

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    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси высказался после поражения от «Осасуны» (1:2).

    Лионель Месси
    Лионель Месси

    «"Рома", "Ливерпуль"… У болельщиков заканчивается терпение, потому что мы им ничего не даем. Если мы хотим сражаться за Лигу чемпионов, нужно многое поменять. С таким подходом мы вылетим и от "Наполи".

    "Реал" выполнил свою работу, выиграл каждую игру с момента возобновления, а мы потеряли много очков, которые не должны были потерять. Наши результаты не были постоянными», — цитирует Месси ESPN.

    Напомним, «Барселона» на выезде сыграла 1:1 с «Наполи» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Ответная игра состоится в августе в Испании 8 августа. 0

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