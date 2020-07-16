Сарри: «Сассуоло» может стать новой «Аталантой»

Главный тренерпрокомментировал игру команды в матче против(3:3) в рамках 33-го тура чемпионата Италии.

«Тренер ожидает от своей команды стабильности. Это то, чего нам не хватало и физически, и психологически. В матче у нас было несколько очень мощных эпизодов, но были и моменты пассивности, которые трудно понять.

В последнее время мы играли против команд в отличной форме, и "Сассуоло" ничем от них не отличается. Если они станут крепче, то могут превратиться в "Аталанту" будущего.

Я верю, что если мы решим проблему нестабильности в течение матча, то окажемся на правильном пути. Любая команда создает опасность, если позволять им пасоваться на чужой трети поля.

Иногда мне кажется, что у этой команды огромный потенциал. В другие моменты я прихожу в замешательство, поскольку команда позволяет сопернику входить в штрафную слишком легко. Нам нужно найти баланс, а это непросто», — цитирует Сарри Sky Sport Italia. 0