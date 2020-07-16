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    Сарри: «Сассуоло» может стать новой «Аталантой»

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    Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри прокомментировал игру команды в матче против «Сассуоло» (3:3) в рамках 33-го тура чемпионата Италии.

    Маурицио Сарри
    Маурицио Сарри

    «Тренер ожидает от своей команды стабильности. Это то, чего нам не хватало и физически, и психологически. В матче у нас было несколько очень мощных эпизодов, но были и моменты пассивности, которые трудно понять.

    В последнее время мы играли против команд в отличной форме, и "Сассуоло" ничем от них не отличается. Если они станут крепче, то могут превратиться в "Аталанту" будущего.

    Я верю, что если мы решим проблему нестабильности в течение матча, то окажемся на правильном пути. Любая команда создает опасность, если позволять им пасоваться на чужой трети поля.

    Иногда мне кажется, что у этой команды огромный потенциал. В другие моменты я прихожу в замешательство, поскольку команда позволяет сопернику входить в штрафную слишком легко. Нам нужно найти баланс, а это непросто», — цитирует Сарри Sky Sport Italia. 0

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