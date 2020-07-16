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    Гончаренко: По предголевым моментам ЦСКА был ближе к победе

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    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился впечатлениями после поражения от «Локомотива» (1:2) в 29-м туре РПЛ.

    Виктор Гончаренко
    Виктор Гончаренко

    «Считаю, мы хорошо смотрелись. Надо поблагодарить команду. Мы не опускали рук, контролировали матч, по предголевым моментам были ближе к победе.

    Радует, что в последних матчах научились предотвращать контратаки и не дали сегодня развернуться "Локомотиву". Но так в футболе бывает.

    С чем связано малое количество замен? Исходя из того, как шла игра, как двигались футболисты, ситуация не диктовала изменения.

    Можно было нарушить хрупкий баланс в центре поля», — сказал Гончаренко изданию «Спорт-Экспресс». 0

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