Гончаренко: По предголевым моментам ЦСКА был ближе к победе

Главный тренер ЦСКАподелился впечатлениями после поражения от(1:2) в 29-м туре РПЛ.

«Считаю, мы хорошо смотрелись. Надо поблагодарить команду. Мы не опускали рук, контролировали матч, по предголевым моментам были ближе к победе.

Радует, что в последних матчах научились предотвращать контратаки и не дали сегодня развернуться "Локомотиву". Но так в футболе бывает.

С чем связано малое количество замен? Исходя из того, как шла игра, как двигались футболисты, ситуация не диктовала изменения.

Можно было нарушить хрупкий баланс в центре поля», — сказал Гончаренко изданию «Спорт-Экспресс». 0