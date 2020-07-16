Гончаренко: По предголевым моментам ЦСКА был ближе к победе

Виктор Гончаренко
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«Считаю, мы хорошо смотрелись. Надо поблагодарить команду. Мы не опускали рук, контролировали матч, по предголевым моментам были ближе к победе.
Радует, что в последних матчах научились предотвращать контратаки и не дали сегодня развернуться "Локомотиву". Но так в футболе бывает.
С чем связано малое количество замен? Исходя из того, как шла игра, как двигались футболисты, ситуация не диктовала изменения.
Можно было нарушить хрупкий баланс в центре поля», — сказал Гончаренко изданию «Спорт-Экспресс». 0