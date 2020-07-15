Глушаков с первых минут сыграет против «Спартака»

Денис Глушаков
globallookpress.com
Встреча пройдет в Москве на «Открытие Арене» и начнется в 18:00 по московскому времени.
«Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Гапонов, Айртон, Зобнин, Бакаев, Крал, Понсе, Ларссон.
Запасные: Ребров, Ещенко, Кутепов, Рассказов, Голосов, Мирзов, Маркитесов, Бакалюк, Тиль, Шильцов, Соболев.
«Ахмат»: Городов, Семенов, Ненахов, Нижич, Богосавац, Иванов, Глушаков, Ильин, Бериша, Швец, Исмаэл.
Запасные: Гудиев, Мелихов, Гиголаев, Адамов, Роши, Раванелли, Харин, Кадыров, Мбенг, Визеу.