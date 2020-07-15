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    Глушаков с первых минут сыграет против «Спартака»

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    Стали известны составы «Спартака» и «Ахмата» на матч 29-го тура российской Премьер-лиги.

    Денис Глушаков
    Денис Глушаков

    Встреча пройдет в Москве на «Открытие Арене» и начнется в 18:00 по московскому времени.

    «Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Гапонов, Айртон, Зобнин, Бакаев, Крал, Понсе, Ларссон.

    Запасные: Ребров, Ещенко, Кутепов, Рассказов, Голосов, Мирзов, Маркитесов, Бакалюк, Тиль, Шильцов, Соболев.

    «Ахмат»: Городов, Семенов, Ненахов, Нижич, Богосавац, Иванов, Глушаков, Ильин, Бериша, Швец, Исмаэл.

    Запасные: Гудиев, Мелихов, Гиголаев, Адамов, Роши, Раванелли, Харин, Кадыров, Мбенг, Визеу.

    С прогнозом на этот матч можно ознакомиться здесь. 0

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