Глушаков с первых минут сыграет против «Спартака»

Стали известны составы «Спартака» и «Ахмата» на матч 29-го тура российской Премьер-лиги.

Встреча пройдет в Москве на «Открытие Арене» и начнется в 18:00 по московскому времени.

«Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Гапонов, Айртон, Зобнин, Бакаев, Крал, Понсе, Ларссон.

Запасные: Ребров, Ещенко, Кутепов, Рассказов, Голосов, Мирзов, Маркитесов, Бакалюк, Тиль, Шильцов, Соболев.

«Ахмат»: Городов, Семенов, Ненахов, Нижич, Богосавац, Иванов, Глушаков, Ильин, Бериша, Швец, Исмаэл.

Запасные: Гудиев, Мелихов, Гиголаев, Адамов, Роши, Раванелли, Харин, Кадыров, Мбенг, Визеу.

С прогнозом на этот матч можно ознакомиться здесь. 0