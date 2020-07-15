«Спартак» — «Ахмат». Прогноз и ставки на матч РПЛ 15 июля 2020 года

В среду, 15 июля, «Спартак» на своем поле примет «Ахмат» в рамках 29-го тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на «Открытие Арене», начнется в 18:00 по московскому времени. Прогноз на «Спартак» — «Ахмат».

«Спартак»

Во время подготовки к возобновлению турнира после карантина «Спартак» провел контрольный матч с «Динамо» (0:2). Также красно-белые расстались с Андре Шюррле, Лоренсо Мельгарехо и Аязом Гулиевым.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

В первом матче после рестарта РПЛ красно-белые в гостях победили тульский «Арсенал» (3:2), ведя 3:0 и дважды пропустив на последних минутах. Затем «Спартак» на своем поле сыграл вничью с «Уфой» (0:0).

После этого московский клуб сначала проиграл в гостевом дерби с ЦСКА (0:2), а потом на своем поле проиграл «Тамбову» со счетом 2:3.

Затем «Спартак» на своем поле сыграл вничью в дерби с «Локомотивом» (1:1) в ходе которого главный тренер команды Доменико Тедеско был удален из технической зоны.

В последнем матче красно-белые на выезде уступили «Сочи» со счетом 0:1, пропустив единственный мяч из-за автогола в середине первого тайма.

После 28 туров РПЛ «Спартак» с 33 очками идет на 11-м месте. Разница мячей 30-32, по 6 голов забил Йордан Ларссон и Эсекиэль Понсе, еще 5 мячей записал на свой счет Зелимхан Бакаев.

«Ахмат»

После карантина «зелено-белые» стартовали весьма удачно. Сперва они в гостях переиграли «Крылья Советов» (4:2), после чего расписали мировую с «Сочи» (1:1) на своей территории.

Затем была выездная победа в Туле над «Арсеналом» (3:1). После этого «Ахмат» был на своем поле крупно разгромлен ЦСКА, пропустив четыре безответных мяча.

В последних матчах «Ахмат» на выезде взял верх над «Тамбовом» (2:1) и дома поделил очки с «Зенитом», играя две трети матча в большинстве — 1:1.

После 28 туров РПЛ «Ахмат» с 31 очком идет на 13-м месте. Разница мячей 27-39, семь мячей на счету Одисе Роши, еще 4 гола забил Денис Глушаков.

Календарь и таблица РПЛ

В первом круге «Ахмат» проиграл дома 1:3. Два последних матча на «Открытие Арене» «Ахмат» выиграл со счетом 3:1 и 2:1, перед этим дважды проиграв в Москве 0:3.

Из-за травм матч пропустят Ризван Уциев и Артем Швец.

Прогноз и ставки

На победу «Спартака» букмекеры дают коэффициент 1,90, на ничейный результат в основное время — 3,65, а на победу «Ахмата» — 4,30.

Грозненцы успешно настраиваются на матчи со «Спартаком» в Москве, прогнозируем, что они не проиграют на «Открытие Арене».

Матч может быть результативным. Интересны варианты для ставок: ТБ 2,5 за 1.90 и «Обе забьют» за 1.75. 0