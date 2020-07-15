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    «Ноттингем Форест» — «Суонси». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Ноттингем Форест — Суонси. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (15.07.2020)

    Футбол Футбол Англии Суонси
    В 20:00 в английском Чемпионшипе начнётся матч «Ноттингем Форест» — «Суонси».

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    Составы команд:

    «Ноттингем Форест»: Юри Рибейру, Тобьяш Фигейреду, Джо Уорролл, Льюис Граббан, Бен Уотсон, Нуну Да Кошта, Карл Дженкинсон, Сэмми Амеоби, Самба Соу, Ryan Yates, Брис Самба.

    «Суонси»: Marc Guehi, Майк ван дер Хорн, Джей Фултон, Мэтт Граймз, Риан Брустер, Andre Ayew, Коннор Робертс, Джейк Бидвелл, Erwin Mulder, Кайл Нотон, Конор Галлахер.

    Предыдущий матч соперников: «Суонси» — «Ноттингем Форест» 0:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:2.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Суонси» со счетом 1:2. 0

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