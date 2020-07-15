Ноттингем Форест — Суонси. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (15.07.2020)

Составы команд:
«Ноттингем Форест»: Юри Рибейру, Тобьяш Фигейреду, Джо Уорролл, Льюис Граббан, Бен Уотсон, Нуну Да Кошта, Карл Дженкинсон, Сэмми Амеоби, Самба Соу, Ryan Yates, Брис Самба.
«Суонси»: Marc Guehi, Майк ван дер Хорн, Джей Фултон, Мэтт Граймз, Риан Брустер, Andre Ayew, Коннор Робертс, Джейк Бидвелл, Erwin Mulder, Кайл Нотон, Конор Галлахер.
Предыдущий матч соперников: «Суонси» — «Ноттингем Форест» 0:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:2.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Суонси» со счетом 1:2. 0