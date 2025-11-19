Сборная Испании оформила выход на Чемпионат Мира, но сделала это в самом нервном матче отборочного цикла. Впервые пропустила, впервые потеряла очки и позволила Турции сыграть в свою игру в Севилье. Теперь команда Монтеллы на эмоциональном подъёме отправится в стыковые матчи.
Результат матча
Матч на «Ла Картухе» начинался как очередная спокойная игра в безупречном отборе Испании. Команда Луиса де ла Фуэнте вышла почти оптимальным составом, без особо радикальной ротации, тренер решил сберечь ритм и автоматизмы, учитывая потерю лидеров из-за травм. Уже на 4-й минуте всё пошло по привычному сценарию. Марк Кукурелья, как всегда упорный в работе по флангу, прорвался слева и прострелил в штрафную. Дани Ольмо принял мяч, легко убрал защитника и ткнул мяч мимо Байындыра. Быстрый гол, раннее преимущество, тотальный контроль мяча — казалось, дальше будет классический испанский матч с долгими розыгрышами, дозированным давлением и аккуратным давлением.
Оярсабаль несколько раз оказывался в идеальных позициях. Цеплялся за передачи между линиями, подбирал отскоки, дважды угрожал воротам и выглядел почти магнитом для мяча. Ольмо добавлял свои фирменные удары издали, вратарю «Манчестер Юнайтед» дважды пришлось вытаскивать мяч из-под перекладины после выстрелов испанца.
Турция в этот момент не была совсем беззубой. В отличие от, например, Грузии, она всё-таки пыталась выходить в контратаки. Но без Арды Гюлера в основе и с осторожным планом Винченцо Монтеллы гости редко доводили эпизоды до акцентированных ударов.
Турция ломает идеальный отбор Испании
Перелом сценария пришёл не из позиционной атаки, а со стандарта, которые защита Испании раньше уверенно «пылесосила». Под конец тайма турки заработали угловой, и после подачи Оркуна Кёкчу мяч остался в штрафной, где быстрее всех среагировал Дениз Гюль. Испанцы провалились в подборе и персональной опеке, и вот уже первый мяч за всю квалификацию оказывается за спиной Унаи Симона.
Этот гол, конечно, испортил статистику. Но ещё показал, как только Испания теряет концентрацию и плотность у своих ворот, даже аккуратная и не слишком креативная Турция способна наказать её буквально с первой серьёзной возможности.
Перерыв не особо помог хозяевам. Если в первом тайме испанцы периодически «забывали» об угрозе, то после паузы Турция совсем перестала стесняться идти в атаку. Уже в дебюте второго тайма Симон спас после эффектных «ножниц» Барыша Йылмаза, но вскоре всё-таки пропустил.
Салих Озджан из-за штрафной после аккуратной скидки от Кёкчу низом зарядил в угол ворот. Удар вышел настолько точным и сильным, что даже выручавший до этого Симон был бессилен — 1:2, и Испании впервые в отборе пришлось отыгрываться.
«Фурия Роха» быстро пришла в себя, но не смогла дожать
Реакция команды де ла Фуэнте была показательной. Испания не впала в панику, но и не включила режим отчаянного штурма — всё-таки поражение с минимальной разницей почти ничего не меняло в турнирном раскладе. Тем не менее, желание не отпустить матч было очевидно.
Спустя несколько минут удар Йереми Пино с ленточки ворот вынес Мерих Демираль, но мяч предательски для Турции отскочил во вратарскую, где Микель Оярсабаль расстрелял пустые ворота. Это был его шестой гол в отборе и ещё один серьёзный аргумент в борьбе за статус основного «девятого номера» на чемпионат мира.
Казалось, что быстрый ответ вернёт Испанию в привычное состояние доминирующей силы, но сценарий пошёл по другому пути. Турция, уже почувствовав, что испанская система даёт сбой, с удовольствием стала выбираться вперёд и несколько раз серьёзно напрягла Симона. Один из сейвов Унаи после выхода и удара Йылмаза можно смело считать решающим. В концовке Де ла Фуэнте попытался добавить свежести и остроты, вышли Саму Агехова, Алекс Баэна и Фермин Лопес. Который уже в компенсированное время, казалось, вытащил победу, но его гол отменили из-за офсайда — и вечер в Севилье завершился не триумфом, а лёгким ощущением недосказанности.
Испания ничего не теряет, Турция ещё больше верит в себя
Для Испании результат был предсказуем. Команда официально едет на 13-й подряд чемпионат мира, завершает отбор без поражений, с 21 забитым и всего двумя пропущенными мячами, и продлевает серию без проигрышей уже до 31 официального матча.
А вот по игре же это первый по-настоящему серьёзный сигнал. Даже при контроле мяча и огромном запасе качества команда может провалиться на стандартах и в эпизодах «второго темпа». Без предельной концентрации у своих ворот и в центре поля «Фурия Роха» даёт играть сопернику, который до этого выглядел скорее статистом.
Для Турции этот вечер — кредит уверенности перед стыками. Команда без части лидеров, на выезде, в статусе заведомого андердога отобрала победу у действующих чемпионов Европы. Да ещё и показала, что может ломать ритм сборной Испании, забивать с немногих шансов и наказывать за малейшие провалы. Для плей-офф за право сыграть на мундиале это идеальные качества.