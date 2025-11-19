Дмитрий ГлуховДмитрий ГлуховРедактор и корреспондент отдела ФутболПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

Сборная Испании оформила выход на Чемпионат Мира, но сделала это в самом нервном матче отборочного цикла. Впервые пропустила, впервые потеряла очки и позволила Турции сыграть в свою игру в Севилье. Теперь команда Монтеллы на эмоциональном подъёме отправится в стыковые матчи.

Результат матча

ИспанияМадридИспания2:2ТурцияТурцияАнкара
1:0 Даниэль Ольмо 4' 1:1 Дениз Гюль 42' 1:2 Салих Озкан 55' 2:2 Микель Оярсабаль 62'
Испания:  Унай Симон,  Пау Кубарси,  Эмерик Лапорт,  Марк Кукурелья,  Маркос Льоренте,  Микель Мерино (Ферран Торрес 46'),  Алейш Гарсия,  Фабиан Руис (Пабло Форнальс 84'),  Микель Оярсабаль (Алекс Баэна 64'),  Даниэль Ольмо (Фермин Лопес 74'),  Ереми Пино (Саму Агехова 64')
Турция:  Чаглар Сёюнджю,  Самет Акайдын,  Мерих Демирал (Юсуф Акчичек 84'),  Зеки Челик,  Салих Озкан (Атакан Каразор 78'),  Оркун Кёкчю,  Ирфан Кавечи (Мерт Мюльдюр 69'),  Ферди Кадиоглу (Мустафа Эскихеллач 78'),  Дениз Гюль (Юсуф Сари 69'),  Алтай Байындыр,  Baris Alper Yilmaz
Жёлтые карточки:  Алекс Баэна 69'  —  Дениз Гюль 13',  Салих Озкан 76',  Мерих Демирал 80',  Мустафа Эскихеллач 90',  Алтай Байындыр 90+4'

Матч на «Ла Картухе» начинался как очередная спокойная игра в безупречном отборе Испании.  Команда Луиса де ла Фуэнте вышла почти оптимальным составом, без особо радикальной ротации, тренер решил сберечь ритм и автоматизмы, учитывая потерю лидеров из-за травм.  Уже на 4-й минуте всё пошло по привычному сценарию.  Марк Кукурелья, как всегда упорный в работе по флангу, прорвался слева и прострелил в штрафную.  Дани Ольмо принял мяч, легко убрал защитника и ткнул мяч мимо Байындыра.  Быстрый гол, раннее преимущество, тотальный контроль мяча — казалось, дальше будет классический испанский матч с долгими розыгрышами, дозированным давлением и аккуратным давлением.

Дани Ольмо празднует гол
Дани Ольмо празднует гол globallookpress.com

Оярсабаль несколько раз оказывался в идеальных позициях.  Цеплялся за передачи между линиями, подбирал отскоки, дважды угрожал воротам и выглядел почти магнитом для мяча.  Ольмо добавлял свои фирменные удары издали, вратарю «Манчестер Юнайтед» дважды пришлось вытаскивать мяч из-под перекладины после выстрелов испанца.

Турция в этот момент не была совсем беззубой.  В отличие от, например, Грузии, она всё-таки пыталась выходить в контратаки.  Но без Арды Гюлера в основе и с осторожным планом Винченцо Монтеллы гости редко доводили эпизоды до акцентированных ударов.

Дани Ольмо
Дани Ольмо globallookpress.com

Турция ломает идеальный отбор Испании

Перелом сценария пришёл не из позиционной атаки, а со стандарта, которые защита Испании раньше уверенно «пылесосила».  Под конец тайма турки заработали угловой, и после подачи Оркуна Кёкчу мяч остался в штрафной, где быстрее всех среагировал Дениз Гюль.  Испанцы провалились в подборе и персональной опеке, и вот уже первый мяч за всю квалификацию оказывается за спиной Унаи Симона.

Дениз Гюль забивает гол
Дениз Гюль забивает гол globallookpress.com

Этот гол, конечно, испортил статистику.  Но ещё показал, как только Испания теряет концентрацию и плотность у своих ворот, даже аккуратная и не слишком креативная Турция способна наказать её буквально с первой серьёзной возможности.

Перерыв не особо помог хозяевам.  Если в первом тайме испанцы периодически «забывали» об угрозе, то после паузы Турция совсем перестала стесняться идти в атаку.  Уже в дебюте второго тайма Симон спас после эффектных «ножниц» Барыша Йылмаза, но вскоре всё-таки пропустил.

Салих Озджан из-за штрафной после аккуратной скидки от Кёкчу низом зарядил в угол ворот.  Удар вышел настолько точным и сильным, что даже выручавший до этого Симон был бессилен — 1:2, и Испании впервые в отборе пришлось отыгрываться.

Игроки сборной Турции празднуют гол
Игроки сборной Турции празднуют гол globallookpress.com

«Фурия Роха» быстро пришла в себя, но не смогла дожать

Реакция команды де ла Фуэнте была показательной.  Испания не впала в панику, но и не включила режим отчаянного штурма — всё-таки поражение с минимальной разницей почти ничего не меняло в турнирном раскладе.  Тем не менее, желание не отпустить матч было очевидно.

Спустя несколько минут удар Йереми Пино с ленточки ворот вынес Мерих Демираль, но мяч предательски для Турции отскочил во вратарскую, где Микель Оярсабаль расстрелял пустые ворота.  Это был его шестой гол в отборе и ещё один серьёзный аргумент в борьбе за статус основного «девятого номера» на чемпионат мира.

Микель Оярсабаль после забитого гола
Микель Оярсабаль после забитого гола globallookpress.com

Казалось, что быстрый ответ вернёт Испанию в привычное состояние доминирующей силы, но сценарий пошёл по другому пути.  Турция, уже почувствовав, что испанская система даёт сбой, с удовольствием стала выбираться вперёд и несколько раз серьёзно напрягла Симона.  Один из сейвов Унаи после выхода и удара Йылмаза можно смело считать решающим.  В концовке Де ла Фуэнте попытался добавить свежести и остроты, вышли Саму Агехова, Алекс Баэна и Фермин Лопес.  Который уже в компенсированное время, казалось, вытащил победу, но его гол отменили из-за офсайда — и вечер в Севилье завершился не триумфом, а лёгким ощущением недосказанности.

Испания ничего не теряет, Турция ещё больше верит в себя

Для Испании результат был предсказуем.  Команда официально едет на 13-й подряд чемпионат мира, завершает отбор без поражений, с 21 забитым и всего двумя пропущенными мячами, и продлевает серию без проигрышей уже до 31 официального матча.

Йылмаз бьёт через себя
Йылмаз бьёт через себя globallookpress.com

А вот по игре же это первый по-настоящему серьёзный сигнал.  Даже при контроле мяча и огромном запасе качества команда может провалиться на стандартах и в эпизодах «второго темпа».  Без предельной концентрации у своих ворот и в центре поля «Фурия Роха» даёт играть сопернику, который до этого выглядел скорее статистом.

Для Турции этот вечер — кредит уверенности перед стыками.  Команда без части лидеров, на выезде, в статусе заведомого андердога отобрала победу у действующих чемпионов Европы.  Да ещё и показала, что может ломать ритм сборной Испании, забивать с немногих шансов и наказывать за малейшие провалы.  Для плей-офф за право сыграть на мундиале это идеальные качества.