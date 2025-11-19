Сборная Испании оформила выход на Чемпионат Мира, но сделала это в самом нервном матче отборочного цикла. Впервые пропустила, впервые потеряла очки и позволила Турции сыграть в свою игру в Севилье. Теперь команда Монтеллы на эмоциональном подъёме отправится в стыковые матчи.

Результат матча Испания Мадрид 2:2 Турция Анкара 1:0 Даниэль Ольмо 4' 1:1 Дениз Гюль 42' 1:2 Салих Озкан 55' 2:2 Микель Оярсабаль 62' Испания: Унай Симон, Пау Кубарси, Эмерик Лапорт, Марк Кукурелья, Маркос Льоренте, Микель Мерино ( Ферран Торрес 46' ), Алейш Гарсия, Фабиан Руис ( Пабло Форнальс 84' ), Микель Оярсабаль ( Алекс Баэна 64' ), Даниэль Ольмо ( Фермин Лопес 74' ), Ереми Пино ( Саму Агехова 64' ) Турция: Чаглар Сёюнджю, Самет Акайдын, Мерих Демирал ( Юсуф Акчичек 84' ), Зеки Челик, Салих Озкан ( Атакан Каразор 78' ), Оркун Кёкчю, Ирфан Кавечи ( Мерт Мюльдюр 69' ), Ферди Кадиоглу ( Мустафа Эскихеллач 78' ), Дениз Гюль ( Юсуф Сари 69' ), Алтай Байындыр, Baris Alper Yilmaz Жёлтые карточки: Алекс Баэна 69' — Дениз Гюль 13', Салих Озкан 76', Мерих Демирал 80', Мустафа Эскихеллач 90', Алтай Байындыр 90+4'

Матч на «Ла Картухе» начинался как очередная спокойная игра в безупречном отборе Испании. Команда Луиса де ла Фуэнте вышла почти оптимальным составом, без особо радикальной ротации, тренер решил сберечь ритм и автоматизмы, учитывая потерю лидеров из-за травм. Уже на 4-й минуте всё пошло по привычному сценарию. Марк Кукурелья, как всегда упорный в работе по флангу, прорвался слева и прострелил в штрафную. Дани Ольмо принял мяч, легко убрал защитника и ткнул мяч мимо Байындыра. Быстрый гол, раннее преимущество, тотальный контроль мяча — казалось, дальше будет классический испанский матч с долгими розыгрышами, дозированным давлением и аккуратным давлением.

Дани Ольмо празднует гол globallookpress.com

Оярсабаль несколько раз оказывался в идеальных позициях. Цеплялся за передачи между линиями, подбирал отскоки, дважды угрожал воротам и выглядел почти магнитом для мяча. Ольмо добавлял свои фирменные удары издали, вратарю «Манчестер Юнайтед» дважды пришлось вытаскивать мяч из-под перекладины после выстрелов испанца.

Турция в этот момент не была совсем беззубой. В отличие от, например, Грузии, она всё-таки пыталась выходить в контратаки. Но без Арды Гюлера в основе и с осторожным планом Винченцо Монтеллы гости редко доводили эпизоды до акцентированных ударов.

Дани Ольмо globallookpress.com

Турция ломает идеальный отбор Испании

Перелом сценария пришёл не из позиционной атаки, а со стандарта, которые защита Испании раньше уверенно «пылесосила». Под конец тайма турки заработали угловой, и после подачи Оркуна Кёкчу мяч остался в штрафной, где быстрее всех среагировал Дениз Гюль. Испанцы провалились в подборе и персональной опеке, и вот уже первый мяч за всю квалификацию оказывается за спиной Унаи Симона.

Дениз Гюль забивает гол globallookpress.com

Этот гол, конечно, испортил статистику. Но ещё показал, как только Испания теряет концентрацию и плотность у своих ворот, даже аккуратная и не слишком креативная Турция способна наказать её буквально с первой серьёзной возможности.

Перерыв не особо помог хозяевам. Если в первом тайме испанцы периодически «забывали» об угрозе, то после паузы Турция совсем перестала стесняться идти в атаку. Уже в дебюте второго тайма Симон спас после эффектных «ножниц» Барыша Йылмаза, но вскоре всё-таки пропустил.

Салих Озджан из-за штрафной после аккуратной скидки от Кёкчу низом зарядил в угол ворот. Удар вышел настолько точным и сильным, что даже выручавший до этого Симон был бессилен — 1:2, и Испании впервые в отборе пришлось отыгрываться.

Игроки сборной Турции празднуют гол globallookpress.com

«Фурия Роха» быстро пришла в себя, но не смогла дожать

Реакция команды де ла Фуэнте была показательной. Испания не впала в панику, но и не включила режим отчаянного штурма — всё-таки поражение с минимальной разницей почти ничего не меняло в турнирном раскладе. Тем не менее, желание не отпустить матч было очевидно.

Спустя несколько минут удар Йереми Пино с ленточки ворот вынес Мерих Демираль, но мяч предательски для Турции отскочил во вратарскую, где Микель Оярсабаль расстрелял пустые ворота. Это был его шестой гол в отборе и ещё один серьёзный аргумент в борьбе за статус основного «девятого номера» на чемпионат мира.

Микель Оярсабаль после забитого гола globallookpress.com

Казалось, что быстрый ответ вернёт Испанию в привычное состояние доминирующей силы, но сценарий пошёл по другому пути. Турция, уже почувствовав, что испанская система даёт сбой, с удовольствием стала выбираться вперёд и несколько раз серьёзно напрягла Симона. Один из сейвов Унаи после выхода и удара Йылмаза можно смело считать решающим. В концовке Де ла Фуэнте попытался добавить свежести и остроты, вышли Саму Агехова, Алекс Баэна и Фермин Лопес. Который уже в компенсированное время, казалось, вытащил победу, но его гол отменили из-за офсайда — и вечер в Севилье завершился не триумфом, а лёгким ощущением недосказанности.

Испания ничего не теряет, Турция ещё больше верит в себя

Для Испании результат был предсказуем. Команда официально едет на 13-й подряд чемпионат мира, завершает отбор без поражений, с 21 забитым и всего двумя пропущенными мячами, и продлевает серию без проигрышей уже до 31 официального матча.

Йылмаз бьёт через себя globallookpress.com

А вот по игре же это первый по-настоящему серьёзный сигнал. Даже при контроле мяча и огромном запасе качества команда может провалиться на стандартах и в эпизодах «второго темпа». Без предельной концентрации у своих ворот и в центре поля «Фурия Роха» даёт играть сопернику, который до этого выглядел скорее статистом.

Для Турции этот вечер — кредит уверенности перед стыками. Команда без части лидеров, на выезде, в статусе заведомого андердога отобрала победу у действующих чемпионов Европы. Да ещё и показала, что может ломать ритм сборной Испании, забивать с немногих шансов и наказывать за малейшие провалы. Для плей-офф за право сыграть на мундиале это идеальные качества.