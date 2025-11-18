Football365 называет десятку главных претендентов на титул чемпиона мира 2026 года.

Чемпионат мира-2026 стремительно приближается, и ранним фаворитом считается сборная Испании. Однако Англия идет совсем рядом, опередив Францию благодаря безупречной квалификационной кампании.

Южноамериканские гиганты — Аргентина и Бразилия — вклиниваются в преимущественно европейский топ-10, в который неожиданно ворвались Эрлинг Холанн и его Норвегия.

Италия же пробралась в десятку несмотря на то, что ей еще предстоит серьезно потрудиться, чтобы избежать очередной квалификационной катастрофы.

10. Италия

Первая и далеко не гарантированная миссия — все-таки обеспечить себе участие на турнире после унизительных провалов 2022 и 2018 годов. Для этого предстоит пробираться через коварные европейские стыковые матчи — стремительный мартовский мини-турнир, в котором 16 команд сразятся за четыре путевки.

Николо Барелла globallookpress.com

Если Италия справится, то следующая задача — выйти хотя бы из группы на самом чемпионате мира, ведь провалы на в 2014 и 2010 годах до сих пор свежи в памяти. И остается головокружительным и абсурдным факт: последний матч плей-офф чемпионата мира, сыгранный Италией, — это финал 2006 года.

9. Норвегия

Норвегия впервые с 1998 года пробилась на чемпионат мира благодаря невероятной россыпи голов Эрлинга Холанна.

Эрлинг Холанн globallookpress.com

Его феноменальная результативность позволила команде выиграть все восемь матчей отбора, включая домашние и выездные разгромы Италии. Никто не захочет оказаться с этими парнями в одной группе.

8. Нидерланды

«Оранжевым» пришлось догонять соперников в отборе, ведь они стартовали позже других. Но голландцы эффектно настигли Польшу и оформили путевку на чемпионат с запасом. Состав у них буквально напичкан действующими и бывшими звездами Премьер-лиги.

7. Германия

«Мы по-прежнему амбициозны. В раздевалке — невероятный заряд, ребята хотят побеждать», — заявил Юлиан Нагельсман после победы 1:0 над Нидерландами, несмотря на целый список травмированных лидеров. Но затем команда уступила Португалии в полуфинале Лиги наций, заметно осиротев без Джамала Мусиалы.

Юлиан Нагельсман globallookpress.com

Немного странная квалификация к чемпионату мира началась с блеклого поражения от Словакии, но завершилась разгромом тех же словаков 6:0. Германию, конечно, никогда нельзя списывать со счетов. За исключением двух последних чемпионатов мира, где она вылетала уже на групповом этапе. Тогда как раз можно было.

6. Португалия

Криштиану Роналду будет 41 году к старту ЧМ‑2026, но совершенно очевидно, что он все равно там окажется. Казалось, что после унылой нулевой ничьей с Шотландией португальцы должны были рухнуть в рейтинге фаворитов, но победы над Германией и Испанией на пути к триумфу в Лиге наций впечатляют.

Квалификацию они прошли уверенно, несмотря на осечку в Дублине, а Роналду довел свой счет в сборной до 143 голов — или, если точнее, до нуля.

5. Аргентина

Действующие чемпионы мира, обладатели Кубка Америки и абсолютные доминаторы южноамериканского отбора — путевку на ЧМ‑2026 они оформили за несколько месяцев до окончания квалификации.

Лионель Месси globallookpress.com

Так почему же их шансы оцениваются ниже, чем у Англии? Единственный весомый аргумент — «стареющий состав».

4. Бразилия

Выступили блекло на Кубке Америки, не впечатлили в отборе к чемпионату мира, а к началу турнира пройдет уже 24 года с момента последнего выхода бразильцев хотя бы в финал.

Карло Анчелотти globallookpress.com

И все же — это Бразилия. Мир продолжает обожать эту команду, а в составе у нее по-прежнему масса ярких молодых атакующих игроков и Карло Анчелотти во главе.

3. Франция

Франция сыграла в двух последних финалах чемпионата мира, так что коэффициенты на их попадание в очередной финал всегда будут минимальными — особенно при стабильности, которую обеспечивает Дидье Дешам.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Команда в отличной форме: выиграла группу Лиги наций, а затем заняла третье место, обыграв Германию благодаря голам Килиана Мбаппе и Майкла Олисе. Квалификацию французы прошли играючи, а состав у них — невероятно глубокий и талантливый.

2. Англия

Они дошли до финала Евро-2024, хотя до сих пор непонятно — как. Томас Тухель возглавил команду, которую многие считают худшим финалистом Европы, да еще и под прицелом жесткой прессы.

Сборная Англии globallookpress.com

В Лиге наций случилось довольно постыдное поражение от Греции, с последующим искуплением в Афинах. И все же Англия начинает каждый крупный турнир в числе фаворитов. Несмотря на то, что этот конкретный турнир знаменует 60 лет боли — и тревожную мысль о том, что мы сейчас на таком же расстоянии от выхода песни Three Lions, как сама песня была от 1966 года.

Они обыграли Андорру всего 1:0. Затем проиграли Сенегалу — пусть и в товарищеском матче, но выглядело это пугающе неубедительно. Потом дома снова победили Андорру лишь 2:0.

Можно ли вспомнить команду, которая выиграла четыре матча подряд без пропущенных голов и при этом выглядела столь уныло? Но вторая половина отборочной кампании оказалась куда внушительнее первой: Англия завершила ее с идеальным результатом — восемь матчей, восемь побед, восемь «сухих» игр. Именно это позволило им обойти Францию в котировках букмекеров.

1. Испания

Действующие чемпионы Европы, хотя им каким-то образом удалось проиграть Португалии в финале Лиги наций. Но затем испанцы выиграли пять отборочных матча чемпионата мира подряд, не пропустив ни одного гола.

Прогнозы и ставки на футбол

Именно они — причина, по которой тренер Англии Томас Тухель называет свою команду «аутсайдерами».