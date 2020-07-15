«Спартак» интересуется бомбардиром тульского «Арсенала»

Футбольный агентзаявил, чтоможет пригласить нападающего тульского

«Идут слухи, что "Спартак" рассматривает Евгения Луценко. Ему уже 33 года, но в этом чемпионате он забил 15 голов за тульский "Арсенал". Причем не бил пенальти. Куда девать Соболева? Может, "Спартак" в два нападающих будет играть — кто его знает», — приводит слова Сафонова Bobsoccer.

Луценко перешел в «Арсенал» прошлым летом на правах свободного агента, а до этого на протяжении трёх лет защищал цвета московского «Динамо».

В текущем сезоне РПЛ он занимает второе место в списке лучших бомбардиров. 0