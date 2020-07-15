Халк больше не хочет играть в Китае

Нападающийзаявил о желании продолжить карьеру за пределами Китая, где он играет за. Нынешнее соглашение бразильца истекает 31 декабря 2020 года.

«В декабре мой контракт заканчивается. Я уже встречался с руководством и сказал, что не хочу продлевать контракт.

Мне поступает очень много предложений из разных стран, из европейских клубов, которые выступают в Лиге чемпионов, из Бразилии. Даже из Китая есть предложения, но здесь я больше не хочу играть», — цитирует Халка Globo Esporte.

Напомним, Халк перебрался в «Шанхай СИПГ» из «Зенита». За российский клуб 33-летний бразилец выступал с 2012 по 2016 год и вместе с «сине-бело-голубыми» стал чемпионом РПЛ, а также выиграл Кубок и Суперкубок России. 0