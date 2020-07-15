ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пеп Гвардиола в окружении игроков«Манчестер Сити» — УЕФА — 1:0. «Горожане» добились самого крупного успеха
  • 07:16
    • Халк больше не хочет играть в Китае
  • 07:00
    • Месси — лучший в 21 веке по соотношению голов к проведенным матчам
  • 00:42
    • «Аталанта» разгромила «Брешию» в домашнем матче Серии А
  • 00:11
    • «Челси» минимально выиграл у «Норвича» в стартовом матче 36 тура АПЛ
  • 23:55
    • «Локо» и «Фарфан договорились о продлении контракта
    Все новости спорта

    Халк больше не хочет играть в Китае

    Футбол Футбол России РПЛ Зенит Футбол Китая Китай. Суперлига Шанхай СИПГ Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Нападающий Халк заявил о желании продолжить карьеру за пределами Китая, где он играет за «Шанхай СИПГ». Нынешнее соглашение бразильца истекает 31 декабря 2020 года.

    «В декабре мой контракт заканчивается. Я уже встречался с руководством и сказал, что не хочу продлевать контракт.

    Мне поступает очень много предложений из разных стран, из европейских клубов, которые выступают в Лиге чемпионов, из Бразилии. Даже из Китая есть предложения, но здесь я больше не хочу играть», — цитирует Халка Globo Esporte.

    Напомним, Халк перебрался в «Шанхай СИПГ» из «Зенита». За российский клуб 33-летний бразилец выступал с 2012 по 2016 год и вместе с «сине-бело-голубыми» стал чемпионом РПЛ, а также выиграл Кубок и Суперкубок России. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 7-13 июля
  • 13/07/2020 в 20:12
    •
  • Прогноз
  • «Крылья Советов» — «Краснодар»
  • 1.91
  • Сегодня в 16:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Продолжит ли «Ахмат» обыгрывать «Спартак» на «Открытие Арене»?
  • «Спартак» — «Ахмат». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Приблизится ли «Юве» к очередному золоту?
  • «Сассуоло» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 1.61
    •
  • «Быки» увезут три очка из Самары?
  • «Крылья Советов» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 500 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит Играть10 000 рублей новым игрокам ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.84
  • Экспресс дня 15 июля
  • Сегодня в 22:15
    •  2.00
  • Прогноз на матч Спартак — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Сассуоло — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.91
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Арсенал — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  3.60
  • Прогноз на матч Удинезе — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Зенит — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.67
  • Прогноз на матч Порту — Спортинг
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры