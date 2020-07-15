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    Форвард «Динамо»: «Уфа» — наш принципиальный соперник в борьбе за 6-ю строчку

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    Нападающий «Динамо» Максим Данилин поделился ожиданиями от предстоящей игры с «Уфой» в 29-м туре чемпионата России.

    Максим Данилин
    Максим Данилин

    «Настроение сейчас в команде хорошее, абсолютно рабочее. После победы испытываешь только позитивные эмоции, но матч с "Крыльями" мы уже забыли. Сейчас все мысли только об "Уфе".

    Конечно, каждая игра важна, но эта в особенности, поскольку уфимцы — наш принципиальный соперник в борьбе за 6-ю строчку, поэтому все только от нас зависит. Нам надо выходить и побеждать в оставшихся играх.

    На искусственном поле "Нефтяника" доводилось играть в рамках Молодежного Первенства.

    Конечно, это все индивидуально, но лично я не испытываю трудностей играть на искусственном поле, так как большинство игр и тренировок я проводил именно на нем.

    Не знаю, как будет ребятам, которые привыкли в натуральному газону, но, думаю, справимся — поле ровное, мяч круглый, как говорится.

    Будем выходить и играть несмотря на жару. Да, будет тяжело, все это хорошо понимают. Надо будет перетерпеть и увезти 3 очка», — сказал Данилин клубной пресс-службе.

    Матч «Уфа» — «Динамо» запланирован на четверг. 0

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