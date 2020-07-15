«Аталанта» — «Брешия»: счет 6:2, обзор голов

продлила свою беспроигрышную серию, разгромив домасо счетом 6:2 в матче 33 тура Серии А.

Уже на второй минуте хозяева открыли счет. Автором гола стал Марио Пашалич, который отметился хэт-триком. Он забивал на 55 и 58 минуте встречи. Однако после его первого гола «Брешия» счет сравняла. Забил Эрнесто Торрегросса.

В первой половине голом отметился Мартине де Рон, который открылся в штрафной под передачу Робина Госенса.

Третий гол забил Малиновский, который также сделал два ассиста на Пашалича. В разгроме гостей поучаствовал и Дуван Сапата, забив свой 15 мяч в Серии А.

Последнее слово было за гостями. Николас Шпалек немного подсластил пилюлю на 83 минуте.

«Аталанта» выиграла 21 матч в Серии А, набрав 70 очков. На счету команды 93 забитых мяча, что является лучшим результатом в лиге. «Брешия» является кандидатом на вылет. Коллектив имеет 21 очко и занимает предпоследнее место.