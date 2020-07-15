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    «Аталанта» разгромила «Брешию» в домашнем матче Серии А

    «Аталанта» — «Брешия»: счет 6:2, обзор голов

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    «Аталанта» продлила свою беспроигрышную серию, разгромив дома «Брешию» со счетом 6:2 в матче 33 тура Серии А.

    Руслан Малиновский и Марио Пашалич
    Руслан Малиновский и Марио Пашалич

    Уже на второй минуте хозяева открыли счет. Автором гола стал Марио Пашалич, который отметился хэт-триком. Он забивал на 55 и 58 минуте встречи. Однако после его первого гола «Брешия» счет сравняла. Забил Эрнесто Торрегросса.

    В первой половине голом отметился Мартине де Рон, который открылся в штрафной под передачу Робина Госенса.

    Третий гол забил Малиновский, который также сделал два ассиста на Пашалича. В разгроме гостей поучаствовал и Дуван Сапата, забив свой 15 мяч в Серии А.

    Последнее слово было за гостями. Николас Шпалек немного подсластил пилюлю на 83 минуте.

    «Аталанта» выиграла 21 матч в Серии А, набрав 70 очков. На счету команды 93 забитых мяча, что является лучшим результатом в лиге. «Брешия» является кандидатом на вылет. Коллектив имеет 21 очко и занимает предпоследнее место.

    Серия А. 33 тур
    «Аталанта» — «Брешия» — 6:2
    Голы: 1:0 — 2 Пашалич, 1:1 — 8 Торрегросса, 2:1 — 25 де Рон, 3:1 — 28 Малиновский, 4:1 — 30 Сапата, 5:1 — 55 Пашалич, 6:1 — 58 Пашалич, 6:2 — 83 Шпалек«Аталанта»: Спортьелло (Росси, 80), Гимшити (Чиборра, 74), Шутало, Кастань (Белланова, 73), Госенс, Пашалич, де Рон, Малиновский (Пикколи, 74), Тамез, Кальдара, Сапата (Колли, 46)«Брешия»: Андреначчи, Чансельор, Семприни, Матею, Мангравити, Бьярнасон, Шпалек, Дессена, Вивиани (Тонали, 57), Торрегросса (Ндой, 61), Доннарумма (Айе, 67)
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