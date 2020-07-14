Клопп считает минувший день «не лучшим для футбола»

Главный тренер «Ливерпуля»поделился мнением о работе финансового фейр-плей на фоне отмены дисквалификации «Манчестер Сити» в еврокубках.

Ранее CAS отменил наложенное на «горожан» со стороны УЕФА отстранение от участия в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

«Вчера был не лучший день для футбола. ФФП — хорошая идея, она возникла для того, чтобы была возможность защищать команды и соревнования, чтобы никто не мог тратить слишком много.

Надеюсь, что все будут придерживаться ФФП. Если самые богатые клубы и страны смогут делать в футболе все, что захотят, то это осложнит ситуацию», — приводит слова Клоппа журналист The Athletic Джеймс Пирс в своем Twitter. 0